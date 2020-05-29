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По данным оперативного штаба на утро 29 мая в Новосибирской области за сутки зафиксировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 62 пациента выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов. 
Всего в регионе зарегистрировано 2596 случаев COVID-19, в том числе инфицированы 157 детей. 1017 человек выздоровели, 31 пациент – скончался. 
В отделениях реанимации сегодня находятся 62 человека. На ИВЛ – 18 пациентов. 
В детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. 
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1604. 
Также 160 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма и Каргата. 
Всего в Новосибирской области проведено 107 491 тест на коронавирус. 
Под медицинским наблюдением остается 2 631 житель региона, 16 671 человек снят с наблюдения. 
Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки 556 обращений, 36 пациентов госпитализированы.
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Источник: Оперштаб  

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