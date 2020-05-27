В мае 2020 года в регионе зафиксировано учащение случаев дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных ‑ в основном, лосей.

Столкновения транспортных средств с дикими животными всегда влекут за собой серьезные последствия в виде тяжелых травм как для животных, так и для пассажиров и водителей автомобилей, вплоть до летального исхода. Для животных такие аварии заканчиваются их гибелью в большинстве случаев.

Учащение случаев ДТП с лосями происходит в весенний и летний периоды, особенно в местах, где часть лесного массива подходит близко к проезжей части. С начала текущего года зафиксировано 8 случаев ДТП с участием диких животных.

Минимизировать риск подобных аварий поможет четкое соблюдение автолюбителями скоростного режима. Предельно внимательными и осторожными водителям следует быть в зоне действия дорожных знаков «Дикие животные».