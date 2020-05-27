На 27 мая в Новосибирской области за сутки лабораторно подтверждены 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 11 пациентов выписали с выздоровлением. Скончалась 1 пациентка, ей было 64 года.

Всего в регионе зарегистрировано 2397 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 144 ребенка. 902 человека выздоровели, 31 пациент – скончался.

В отделениях реанимации находятся 64 человека. На ИВЛ – 21 пациент.

В детскую больницу №3 госпитализированы 66 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1562, это те, у кого уже установлен диагноз COVID-19 и пациенты с подозрением на него.

Также 112 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма.

Всего в Новосибирской области сделано 101 543 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2 667 жителей региона, 16 180 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки зафиксировано 798 обращений, 26 пациентов госпитализированы.