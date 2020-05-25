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23 мая около 7.40 в Чистоозерном районе на 22 км автодороги р.п. Чистоозерное - г. Купино 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, не имеющий водительского удостоверения, с признаками опьянения, выехал за пределы проезжей части и допустил опрокидывание автомобиля. 
В результате ДТП погиб 17-летний пассажир  «Жигулей». Еще один пассажир в возрасте 23 года был травмирован и доставлен в больницу. 
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия.



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Источник: МВД  

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