По данным оперативного штаба на 10 утра 15 мая в Новосибирской области за сутки выявлен 71 человек с коронавирусной инфекцией. 72 пациента выписано по выздоровлению. Скончалось 2 человека, это женщины, одной было 68 лет, второй 71 год.

Всего в регионе зарегистрировано 1447 случаев заражения коронавирусом, из них 91 ребёнок. Выздоровели 527 человек, 18 – скончались.

В отделениях реанимации находится 61 пациент, на ИВЛ – 19 человек.

В детскую больницу №3 госпитализировано 74 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска – 1501

В Тогучинскую ЦРБ госпитализировано 8 человек, в Черепановскую ЦРБ – 3 человека, 2 – в Сузунскую, 1 пациент – в Карасукскую, 1 – в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в регионе проведено 69 170 тестов на коронавирус.