В городе Татарске Новосибирской области благодаря громкому сигналу дымового пожарного извещателя семье с четырьмя детьми удалось избежать трагедии, быстро вызвать пожарных и минимизировать последствия возгорания. Пострадавших и погибших нет.

Так, днем 14 мая супруги, находясь с четырьмя детьми во дворе своего дома, услышали громкий звук дымового извещателя. Многодетная мать сразу позвонила в оперативную службу по номеру 112 и сообщила о пожаре, в этот же момент к жильцам на звонкий сигнал извещателя прибежали соседи для оказания возможной помощи. Спустя три минуты после вызова в 14:40 (вр.местн.) пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия. Огнеборцы оперативно ликвидировали открытое горение и в 14:54 объявили о полной ликвидации.

В момент тушения возгорания супруги и дети, младшему из которых еще нет и года, находились на улице на безопасном расстоянии.

В ходе разведки жилого помещения специалистами МЧС России было установлено, что в одной из комнат произошло возгорание розетки, вследствие чего огонь быстро перешел на кресло и домашние вещи.

Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. На тушение привлекались 8 человек личного состава и две единицы техники.

Стоит отметить, что наличие в домах граждан автономных дымовых пожарных извещателей помогают своевременно обнаружить признаки задымления или возникновения возгорания ещё в начальной стадии, оперативно передать сообщение в пожарную охрану и своевременно обеспечить реагирование оперативных подразделений на вызов. Только с начала 2020 года в Новосибирской области такими простыми датчиками обнаружены десятки пожаров с реальным спасением жизней.



