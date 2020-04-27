Глава региона поручил министру здравоохранения Константину Хальзову оперативно подготовить соответствующее распоряжение. Этот режим, подчеркнул Губернатор, предусматривает ношение масок во время поездок в общественном транспорте, при посещении магазинов и других объектов с массовым пребыванием людей.
Также участники совещания обсудили необходимость продления дистанционного обучения в новосибирских школах. Напомним, что с 13 апреля в режиме очного обучения возобновили работу школы на территории отдельных муниципалитетов. В школах, расположенных на территории Новосибирска, Новосибирского района, ряда муниципалитетов, входящих в Новосибирскую агломерации, а также в школах крупных населенных пунктов численностью более 23 тысяч человек режим удаленного обучения будет продлен до 15 мая.