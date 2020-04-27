В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Новосибирску совместно с оперативниками отдела полиции № 6 «Октябрьский» во взаимодействии с Управлением уголовного розыска областного Главка МВД установлена и задержана группа лиц, подозреваемых в разбойных нападениях, грабежах и вымогательстве.

Как выяснили сотрудники полиции, в группу входили четверо жителей Новосибирска в возрасте от 22 лет до 31 года, ранее неоднократно судимых за кражи, грабежи и разбои.

В ходе проведённых оперативных мероприятий и следственных действий установлена причастность граждан к 8 эпизодам противоправной деятельности на территории города.

21 апреля в 23.30 на парковке одного из торговых центров, расположенных в Октябрьском районе подозреваемые, угрожая пистолетом, завладели у 25-летнего мужчины автомобилем «Хонда-Цивик», сотовым телефоном и денежными средствами в сумме 5 тыс.руб. Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию.

В апреле текущего года подозреваемые на улице Добролюбова также угрожая пистолетом, посадили 30-летнего гражданина в автомобиль и проехали к нему домой, где похитили бытовую и компьютерную технику, которую, используя документы, владельца позже сдали в ломбард. Кроме этого, подозреваемые заставили потерпевшего подписать договор купли-продажи на принадлежащий ему автомобиль «Субару-Легаси».

Еще 2 разбоя и 4 грабежа были совершенны фигурантами аналогичным способом. Жертвами преступлений становились граждане у которых злоумышленники отбирали сотовые телефоны и денежные средства.

В ходе обысков по местам проживания фигурантов обнаружено и изъято: шумовой пистолет «Кольт», 5 патронов к нему, сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 161, 162 и 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. «Грабеж», «Разбой», «Вымогательство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.