В марте 2020 года в Новосибирской области начали выдавать льготные ипотечные кредиты на строительство или приобретение готового жилья на селе. Ставка по кредиту более чем подъемная – от 2,7% годовых. Почти дальневосточная ипотека, только на просторах нашей родной области. Первым сельскую ипотеку начал выдавать Россельхозбанк. Рассказываем, кто, где, а главное – как может оформить льготный кредит и превратить мечту о своей новой квартире или доме в реальность.





Сельская ипотека – часть большой государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 гг., утвержденной президентом страны в конце прошлого года. Основная задача программы – обеспечить жителей села доступным и комфортным жильем, мотивировать молодежь оставаться в небольших поселениях, а городских жителей – переехать из крупных городов в экологически чистые районы области.





Ключевое требование программы: территориально объект недвижимости, для строительства или приобретения которого оформляется льготный кредит, должен находиться в сельской местности. В Новосибирской области под это понятие подходят все населенные пункты, кроме четырех городов с численностью населения свыше 30 тысяч человек – Новосибирск, Бердск, Искитим и Куйбышев. Перечень сельских территорий и сельских агломераций утвержден Правительством Новосибирской области.

По условиям программы государство субсидирует банкам разницу между рыночной процентной ставкой по ипотеке и льготной. В Россельхозбанке – первом уполномоченном банке-участнике госпрограммы – льготная (читай – субсидированная государством) ставка по ипотечному кредиту составляет 2,7-3% годовых. На сегодняшний день Россельхозбанк выдал более 170 льготных кредитов на общую сумму более 350 млн рублей – и это только в нашей области. Популярность новой программы объясняется ее доступностью для каждого.

Льготные условия

Оформить льготный ипотечный кредит можно на сумму от 100 тыс. до 3 млн рублей сроком до 25 лет. Минимальный размер первоначального взноса составляет 10%, можно и больше – все зависит непосредственно от возможностей самого заемщика. По выбору клиента погашать кредит можно дифференцированными (постепенно уменьшающимися) или аннуитетными (равными) ежемесячными платежами. Погасить кредит досрочно можно с помощью средств материнского (семейного) капитала.

Минимальная ставка 2,7% годовых действует при условии наличия личного страхования жизни и здоровья заемщика, в остальных случаях она составит 3% годовых. Ставка остается неизменной в течение всего срока кредитования при условии, что заемщик не допускает просрочки платежа и, что не менее важно, использует средства по целевому назначению.

Дом или квартира?

Во-первых, можно приобрести готовое жилье – квартиру или жилой дом с земельным участком. Объект недвижимости должен быть зарегистрирован в Росреестре, а его продавцом должен выступать непосредственно собственник.

Во-вторых, с помощью льготного кредита можно приобрести квартиру в новостройке – на этапе строительства или после сдачи объекта в эксплуатацию. Например, многоквартирные дома в поселках Садовый, Ложок, Элитный (Новосибирский район) подходят под условия сельской ипотеки. Важно: застройщик должен быть аккредитован в банке, список таких застройщиков всегда можно уточнить в любом офисе Россельхозбанка.

И, наконец, можно оформить сельскую ипотеку, чтобы построить жилой дом с нуля или завершить ранее начатое строительство. При этом обязательно нужно купить землю, что тоже можно сделать в рамках данной программы. Важно: строительство должно вестись подрядчиком, аккредитованным банком. Строительство своими силами в рамках программы не предусмотрено.

Надежный подрядчик

В рамках программы сельской ипотеки строительство жилых домов могут осуществлять только прошедшие серьезную проверку и аккредитованные банком подрядные организации. Среди ключевых критериев – обороты свыше 3 млн рублей, опыт строительства не менее двух лет, а также серьезные требования к основным средствам. Требований достаточно много, но все они предусмотрены с одной целью – свести к нулю риски превращения мечты о своем доме в долгострой. Строительство дома по договору подряда – правильное, рациональное и безопасное решение как для самого заемщика, так и для банка (строящийся дом является залогом по кредиту).

В настоящее время Россельхозбанк принимает заявки от клиентов и параллельно проводит аккредитацию подрядных организаций. Клиент, обратившийся за льготным кредитом, может предложить компанию-застройщика, которой он доверяет, но с которой банк еще не работал. После успешной проверки компании банком, она сможет приступить к строительству будущего дома. Кстати, построить дом она должна будет в течение двух лет – это регламентировано условиями госпрограммы.

Квадратные метры вашего комфорта

Недвижимость, на строительство или приобретение которой предоставляется льготный ипотечный кредит, должна быть пригодной для постоянного проживания и обеспечена центральными или автономными инженерными системами (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, а также газоснабжение (в газифицированных районах).

Есть требования и по площади жилья – не меньше учетной нормы площади жилого помещения в расчете на одного члена семьи, установленного органом местного самоуправления. Норматив по жилплощади в разных районах и населенных пунктах Новосибирской области варьируется от 12 до 18 кв. метров на каждого члена семьи – это минимум. Чем больше будет площадь, тем, конечно, комфортнее в такой квартире будет жить.

Получаем льготный кредит

Сельскую ипотеку может взять любой гражданин страны в возрасте от 21 до 65 лет на момент полного погашения кредита, при этом прописка и адрес фактического проживания могут быть любыми – в городе или на селе.

При расчете платежеспособности клиента банк учитывает не только заработную плату по месту работы (ограничений по ее минимальному размеру нет), но и дополнительные виды доходов, в том числе от ведения личного подсобного хозяйства. Достаточно подтвердить такой доход выпиской из похозяйственной книги, выдаваемой администрациями поселений района.

Механизм оформления сельской ипотеки в Россельхозбанке прост: клиент обращается в банк и пишет заявление на получение льготного ипотечного кредита на строительство или покупку жилья на селе. Заявление также можно заполнить на официальном сайте РСХБ www.rshb.ru. К заявлению необходимо приложить документы на заемщика и кредитуемый объект недвижимости. Список и образцы необходимых документов размещены на сайте банка в разделе «Ипотека/Сельская ипотека/Документы».

Реестр предварительно одобренных банком заявок в обязательном порядке направляется на согласование в региональный Минсельхоз. Получив положительную оценку профильного ведомства, банк запускает процесс оформления сделки – приглашает клиента на подписание договора и выдает кредит.

Специалисты банка готовы ответить на все вопросы, связанные с условиями и процедурой оформления льготной сельской ипотеки. За консультацией обращайтесь по тел. (383-64) 24-313 и в офис банка по адресу: г. Татарск, ул. Закриевского, дом 1.

ВРЕЗКИ:

Пример расчета (на основе ипотечных программ Россельхозбанка, данные действительны на 24.04.2020 г.)

Стандартная программа – вторичное жилье Сумма кредита – 2 500 тыс. руб. Срок – 15 лет Ставка – 9,5% годовых Первоначальный взнос – 20% Ежемесячный платеж – 26 105 руб. Переплата за весь срок – 2 199 010 руб. Сельская ипотека Сумма кредита – 2 500 тыс. руб. Срок – 15 лет Ставка – 2,7% годовых Первоначальный взнос – 10% Ежемесячный платеж – 16 906 руб. Переплата за весь срок – 543 102 руб.

Используйте калькулятор на сайте Россельхозбанка, чтобы самостоятельно сделать предварительный расчет по кредиту: www.rshb.ru (раздел «Ипотека/Сельская ипотека/Калькулятор»)

Для инфографики:

· 2,5 млн рублей – средний размер кредита по сельской ипотеке в Новосибирской области, на 13% выше, чем в среднем по России (2,2 млн рублей)

· 750 тыс. рублей – минимальная сумма заявки на кредит (из поданных заявок)

· 3 млн рублей – максимальная сумма заявки на кредит (из поданных заявок)

· 2,5 тысяч заявок подано с января 2020 года

· 6,2 млрд рублей – общая сумма всех поданных заявок

· 60% всех заявок пришлось на семейные пары

· 36 лет – средний возраст заемщика

Официально

– Общие принципы государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696.

– Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 1567.

– Перечень сельских территорий и сельских агломераций Новосибирской области утвержден постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 № 52-п.