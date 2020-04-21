20 апреля в отделение полиции «Северное» МО МВД России «Куйбышевский» поступило заявление о без вести пропавшем мужчине 1984 года рождения, который 16 апреля уехал из дома на велосипеде и не вернулся. В ходе работы по заявлению сотрудником уголовного розыска было установлено, что пропавший мужчина в день исчезновения был в гостях у своего знакомого. При проверке адреса полицейский обнаружил велосипед пропавшего мужчины, однако хозяин квартиры сообщил, что его гость якобы ушел от него пешком. В дальнейшем, при осмотре дворовой территории были обнаружены спрятанные фрагменты человеческого тела. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.



Куйбышевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирск ой области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 36-летнего мужчины, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. (убийство).

По данным следствия, 16 апреля 2020 года 36-летний житель села Северное ушел из дома и больше на связь с родными не выходил.

В ходе проведенных совместных с сотрудниками полиции следственно-оперативных мероприятий было установлено, что в день исчезновения 36-летний мужчина пришел к своему 66-летнему знакомому, где распивал алкогольные напитки. В ходе распития алкогольных напитков между мужчинами возник внезапный конфликт, в ходе которого 66-летний мужчина совершил убийство 36-летнего потерпевшего путем нанесения множественных ножевых ранений. Тело потерпевшего злоумышленник расчленил и вынес на придомовую территорию для дальнейшего сокрытия.

Следователи следственного отдела совместно с сотрудниками полиции провели осмотр места происшествия, в ходе которого, под полом дома было обнаружено два скелетированных тела. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению личностей найденных тел.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями по уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Кроме того, установлено, что подозреваемый в 1991 году был осужден за убийство своей сестры и приговорен к 15 годам лишения свободы.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.