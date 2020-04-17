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Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области опубликован приказ, отменяющий запланированные ранее весенние ограничения на движение большегрузного транспорта в регионе. 
Документ отменяет действие вышедшего ранее приказа министерства транспорта региона от 12 марта 2020 года № 33. 
Напомним, согласно приказу, в Новосибирской области должны были с 13 апреля по 17 мая текущего года вступить в силу весенние ограничения на движение большегрузов. 
Решение о неприменении этой весной в регионе ограничений движения по автодорогам регионального и местного значения транспорта с нагрузкой на ось, превышающей предельные значения в марте было принято на совещании у заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснулина, в рамках поддержки экономики страны на фоне распространения коронавирусной инфекции.
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Источник: ГАИ НСО  

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