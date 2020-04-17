Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области опубликован приказ, отменяющий запланированные ранее весенние ограничения на движение большегрузного транспорта в регионе.
Документ отменяет действие вышедшего ранее приказа министерства транспорта региона от 12 марта 2020 года № 33.
Напомним, согласно приказу, в Новосибирской области должны были с 13 апреля по 17 мая текущего года вступить в силу весенние ограничения на движение большегрузов.
Решение о неприменении этой весной в регионе ограничений движения по автодорогам регионального и местного значения транспорта с нагрузкой на ось, превышающей предельные значения в марте было принято на совещании у заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснулина, в рамках поддержки экономики страны на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Документ отменяет действие вышедшего ранее приказа министерства транспорта региона от 12 марта 2020 года № 33.
Напомним, согласно приказу, в Новосибирской области должны были с 13 апреля по 17 мая текущего года вступить в силу весенние ограничения на движение большегрузов.
Решение о неприменении этой весной в регионе ограничений движения по автодорогам регионального и местного значения транспорта с нагрузкой на ось, превышающей предельные значения в марте было принято на совещании у заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснулина, в рамках поддержки экономики страны на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Источник: ГАИ НСО