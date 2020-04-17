В отдел МВД России по Калачинскому району обратилась 62-летняя местная жительница с сообщением о пропаже денежных средств с банковской карты. В ходе опроса заявительницы полицейским удалось восстановить картину произошедшего. Женщине в социальной сети поступило сообщение с аккаунта её дочери, проживающей на территории Западной Европы. В ходе переписки «дочь» попросила прислать номер банковской карты, срок ее действия и CVV-код под предлогом перевода денежных средств.

Когда женщина отправила запрашиваемую информацию, ей пришло уведомление о списании 75 тысяч рублей. Вскоре матери пришел новый код с запросом на осуществление транзакции размером в 42 тысячи рублей. Данные сведения женщина сообщить не успела, поскольку с ней связались представители банка, сообщив о блокировке карты из-за подозрительных платёжных операций.

В телефонном разговоре с банковскими работниками она пояснила, что перевод осуществила сама и попросила разблокировать свою карту. Дождавшись разблокировки, потерпевшая написала «дочери» требуемый код. После произошедшего, она связалась со своим сыном и рассказала о переписке. Поняв, что его мать стала жертвой мошенников, сын потребовал прекратить общение и обратиться в полицию. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник создал страницу-клон дочери потерпевшей, поэтому сомнений в подлинности общения у матери не возникло. Сумма ущерба составила 117 тысяч рублей.

По данному факту в отделе МВД России по Калачинскому району проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

УМВД России по Омской области напоминает:

- не переводите денежные средства незнакомым лицам и не сообщайте им персональные данные своей банковской карты;

- проинформируйте всех своих родственников, особенно несовершеннолетних и пожилых, о необходимости сохранять бдительность при общении в социальных сетях: злоумышленники могут посылать сообщения как с неизвестных, так и со взломанных страниц ваших друзей и родственников;

- если вы поняли, что стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию – своевременность заявления о преступлении значительно повышает шансы его раскрытия.