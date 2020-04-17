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17.04.2020 | 07:36
Информатор
158
В Татарском районе под наблюдением находятся семь человек прибывших из-за рубежа и из Москвы
В Омской области пенсионерка дважды отправила деньги мошенникам, несмотря на предупреждение банка
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