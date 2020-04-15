По данным оперативного штаба на 9 утра 15 апреля в Новосибирск ой области за сутки выявлено 7 человек, инфицированных коронавирусом. В том числе жительница Бердска.

Два новых случая – завозные: люди вернулись из Москвы и Сочи. Пять случаев – близкий круг контактов ранее выявленных пациентов.

Всего в регионе зафиксировано 53 случая заражения COVID-19, из них 12 человек выздоровели, один скончался.

В детской больнице №3 находятся 19 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.