По данным оперативного штаба на 9 утра 13 апреля количество инфицированных коронавирусом достигло 46. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19. Круг контактов всех вновь выявленных пациентов определен. Медицинское наблюдение за ними установлено.

Два случая – завозные: Казахстан и Москва. Один пациент – близкий родственник ранее заболевшего. Пять человек никуда за пределы Новосибирск ой области не выезжали и с уже выявленными пациентами не контактировали. Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти источник инфицирования.

В детской больнице №3 находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.