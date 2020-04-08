Информацию о двух положительных результатах тестов на COVID-19 озвучили в региональном оперштабе утром среды, 8 апреля

В Новосибирске у двух пациентов подтвердилось заражение коронавирусом

По данным властей, оба пациента – мужчины. Один из заражённых накануне вернулся из Москвы. Второй заболевший пределов Новосибирска в последнее время не покидал.

- Круг контактов вновь выявленных пациентов установлен. Специалисты Роспотребнадзора и медицинские работники связываются с ними, чтобы поместить под медицинское наблюдение и сделать тесты, - отметили в оперативном штабе.

Добавим, с учётом поступивших 8 апреля данных число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Новосибирской области достигло 13.