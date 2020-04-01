Под медицинским наблюдением находятся 6 475 жителей региона. Снято с наблюдения к настоящему моменту 2 115 человек.

Заболевших ОРВИ и гриппом за прошедшие сутки в Новосибирск ой области – 2 829 человек. Госпитализировано с ОРВИ и гриппом – 44 человека.

Внимание! В мессенджерах и социальных сетях распространяют сообщения о передвижении воинских соединений, установке блокпостов на въездах в регион, блокировке город а Болотное. Информация не соответствует действительности! Вся военная техника и личный состав территориального военного гарнизона Новосибирск ой области находятся в пунктах постоянной дислокации. Информация о вертолетах, распыляющих по ночам дезинфицирующий раствор, также недостоверна и уже многократно опровергалась.

Сообщение регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции от 1 апреля.