Добавить комментарий (2)

В Новосибирской области усилена работа амбулаторной службы медицинских организаций в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Глава региона подчеркнул: ситуация не поменялась, на полдень 24 марта новых случаев заражения в Новосибирской области нет.
«Но, видя, что происходит в других субъектах Российской Федерации и за рубежом, мы понимаем, что расслабляться нельзя. Поэтому мы, во-первых, реализуем все федеральные меры по борьбе с инфекцией. В частности, полностью закрыто регулярное воздушное сообщение с иностранными государствами. Во-вторых, применены региональные дополнительные меры. Серьёзная нагрузка сегодня ложится на медиков. Мы стараемся находить возможности для того, чтобы облегчить их работу. Одно из новых решений, вступившее в силу сегодня: мы привлекаем клинических ординаторов из Новосибирского государственного медицинского университета. Они уже получили сертификаты участкового терапевта или педиатра. Уже сегодня 160 человек – завтрашних врачей – вышли на работу в первичном звене и вместе с терапевтами ведут приём и посещение на дому пациентов группы риска и тех, у кого выявлены симптомы ОРВИ. Также на помощь врачам вышли 87 студентов последнего курса медицинского колледжа – это будущие фельдшеры. Эти ребята будут посещать граждан, находящихся на самоизоляции и под постоянным медицинским наблюдением. Также с понедельника, 23 марта вступила в силу рекомендация министерства культуры Новосибирской области о приостановке проведения всех массовых мероприятий со зрителями. На этой неделе мы переходим на формат трансляции спектаклей и концертов, в том числе онлайн-трансляции, на телевидении и в сети интернет – в частности, на телеканале ОТС. Афиша таких трансляций достаточно объёмная – только на этой неделе будут идти трансляции выступлений артистов, участвующих в Транссибирском арт-фестивале, будет записано выступление Сибирского народного хора. Будет организована трансляция постановок в таких театрах, как «Глобус», Музыкальный театр, Кукольный театр. Афиша в полном объёме будет доступна на сайте министерства культуры Новосибирской области. Кроме того, есть рекомендация приостановить работу кинотеатров и развлекательных центров, но при этом работу самих торговых центров приостанавливать не будем. Торговля прекращена не будет, наша задача – обеспечить жителей продуктами питания и товарами первой необходимости», – пояснил губернатор.
Источник: Правительство НСО