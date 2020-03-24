С 20 марта получить листок нетрудоспособности дистанционно могут те, кто находится на карантине после возвращения из-за границы.
Также с 20 марта электронный больничный выдают всем, кто проживает вместе с такими людьми.
Что для этого нужно?
• Нужна регистрация на госуслугах. Если ее нет, заявление может отправить другой человек. Например, у мужа нет учетной записи. Больничный для него оформляет жена из своего личного кабинета.
• Заявление подается в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования РФ fss.ru. На главной странице нужно кликнуть на баннер «Подать заявление на выдачу ЭЛН в случае карантина».
• Затем заполнить форму и приложить скан страниц загранпаспорта с фотографией и с отметками о пересечении границы; билетов, подтверждающих посещение другого государства.
• Тот, кто сам не выезжал из России, но проживает с человеком, вернувшимся из-за границы, прикладывает сканы документов, подтверждающие этот факт.
20 марта вступили в силу временные правила оформления листков нетрудоспособности в случае карантина. Такие больничные оплачивают в два этапа: первую часть – в течение 7 календарных дней, вторую – после окончания карантина.
• Нужна регистрация на госуслугах. Если ее нет, заявление может отправить другой человек. Например, у мужа нет учетной записи. Больничный для него оформляет жена из своего личного кабинета.
• Заявление подается в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования РФ fss.ru. На главной странице нужно кликнуть на баннер «Подать заявление на выдачу ЭЛН в случае карантина».
• Затем заполнить форму и приложить скан страниц загранпаспорта с фотографией и с отметками о пересечении границы; билетов, подтверждающих посещение другого государства.
• Тот, кто сам не выезжал из России, но проживает с человеком, вернувшимся из-за границы, прикладывает сканы документов, подтверждающие этот факт.
20 марта вступили в силу временные правила оформления листков нетрудоспособности в случае карантина. Такие больничные оплачивают в два этапа: первую часть – в течение 7 календарных дней, вторую – после окончания карантина.
Источник: Минздрав НСО