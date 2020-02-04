



Знакомьтесь: Амин АКРОМОВ – 14-летний спортсмен, ученик 9-го класса школы №4 г. Татарска, который подает большие надежды в дзюдо и самбо. Мы решили пообщаться с одним из самых результативных юных спортсменов Татарского района и позвали его на интервью.

– В 5 лет отец меня привел на борьбу (самбо и дзюдо). Эти занятия проходили тогда в школе №1 (ДЮСШ) и сейчас проходят там же. Лет в 7 мне стало это понастоящему нравиться.

– Какие соревнования у тебя были первыми?

– Когда мне было 6 лет, я впервые с тренером и ребятами поехал на соревнования в Венгерово, тогда занял 3-е место.

– Помнишь, как ты ощущал себя? Сильно волновался?

– Волнение бывает во время выступлений, приходится его перебарывать.

– Почему именно самбо?

– Мой отец занимался боксом и опытным путем решил, что борьба лучше.

– Сколько всего выступлений за твоими плечами?

– Несколько сотен. Мне три раза уже приходилось выступать на первенстве России (два раза по самбо и один раз по дзюдо). Однажды я занял там бронзу. Являюсь четырехкратным чемпионом Сибири, многократным чемпионом Омской, Новосибирской, Томской области, Алтайского края.

– Да, серьезные цифры. А как часто ты выезжаешь на соревнования?

– Примерно раз в неделю я участвую где-либо. Когда есть предложение выступить, родители всегда помогают и оплачивают дорогу, гостиницу, еду и т.д.

– На твой взгляд, занятия спортом укрепляет здоровье в целом?

– Само собой, спорт положительно влияет на наше здоровье. Я, например, меньше болею, чем сверстники. И думаю, что каждому человеку можно посоветовать заниматься каким-либо видом спорта.

– Сколько у тебя в семье братьев? Они тоже занимаются спортом?

– У меня есть брат Амир, которому 9 лет, и он тоже начинает потихоньку интересоваться самбо. Когда я уезжаю куда-нибудь, он спрашивает всегда, как я съездил, скучает по мне. Бывает, что меня нет целую неделю.

– Хочется узнать что-нибудь о людях, которые тебя тренируют.

– У меня два тренера. Это Вячеслав Васильевич Горшков (самбо) и Нурмухамад Пурдилович Дастамбуев (дзюдо). Я очень благодарен им, они от души переживают за каждого спортсмена, вкладывают в нас много своих сил.

– Как обычно проходит твоя тренировка?

– Каждый день, кроме воскресенья, я тренируюсь. Вначале идет разминка – минут 40. Мы разрабатываем сухожилия, суставы, бегаем, приседаем, выполняем кувырки. Затем начинается отработка приемов – минут 40-50. А после этого мы либо «качаемся» (турник, отжимания, канат), либо боремся.





– График у тебя очень плотный – 6 тренировок в неделю… Ты не устаешь?

– Организм привыкает к такому распорядку, поэтому я не чувствую никакого дискомфорта. Наоборот, если нет занятий – тогда будто чего-то не хватает. – Что можешь рассказать о своем питании, ты соблюдаешь спортивную диету?

– Какой-то особой диеты нет, но я стараюсь убирать из рациона излишне жирное и сладкое, ем побольше белковой пищи. А перед серьезными соревнованиями мне приходится садится на жесткую диету, чтобы попасть в нужную весовую категорию. Этот процесс называется «сушка», и он нужен для того, чтобы быстро сбросить, например, 4-5 килограммов. Семье моей тоже приходится поддерживать мои начинания и иногда сидеть на диете.

– Ты применяешь силу в обычной жизни, в рядовых ситуациях? Как считаешь, может ли спортсмен так делать?

– Если возникает конфликт, я всегда стараюсь мирно его урегулировать, чтобы избежать драки. Я осознаю, что могу причинить человеку серьезный вред. Конечно, спортсмен должен понимать, что несет некую ответственность.

– Что ты думаешь по поводу вредных привычек?

– Тренеры нас наставляют так, чтобы мы этого совершенно избегали (вплоть до исключения из группы спортивных соревнований). Понятно, что моментально спортсмен начинает себя чувствовать хуже, если он, скажем, курит. Такие вещи сильно мешают достижению спортивных результатов.

– Какие качества в людях ты ценишь? И какие, наоборот, тебе не нравятся?

– Больше всего я ценю в окружающих доброту, честность, отзывчивость, взаимоподдержку. А не нравится в общении обман, ложь, зависть, неуважение – этого надо избегать.

– Веришь ли ты в Бога?

– Да, я верю. Без веры во Всевышнего человеку и жить-то невозможно.

– Твои планы на будущее?

– Я хочу поступить в военное училище и стать офицером погранвойск РФ.

– Какой совет можешь дать начинающим спортсменам?

– Во-первых, нужно не набирать себе вредных привычек. Кроме того, для достижения успеха придется много трудиться над собой, слушать тренера и соблюдать правила безопасности, чтобы не нанести себе травм, потому что организм очень долго восстанавливается.

Пожелаем Амину дальнейших успехов! Пусть его деятельность приносит славу России и нашему району, а положительный пример будет мотивировать других ребят.

Александр НИКОЛАЕВ

Опубликовано в №4 2020 года