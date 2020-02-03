Вечером 31 января в дежурную часть отделения полиции «Здвинское» поступило сообщение о том, что на территории охотничьего хозяйства в 11 километрах от деревни Петраки государственным инспектором по охране животного мира обнаружено место забоя кабана.

Выехав на место преступления, полицейские изъяли останки пяти особей дикого кабана, стрелянные гильзы калибра 12 мм, а также обнаружили на снегу следы снегохода с санями. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 28-летний житель деревни Петраки, который днем 29 января из охотничьего ружья совершил отстрел пяти особей дикого кабана.

При проведении обыска по месту жительства задержанного полицейские изъяли охотничье ружье, снегоход, сани-волокуши, разделочный нож и шесть мешков заготовленного мяса.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Проводится расследование. Причиненный ущерб оценивается в 150 тысяч рублей.