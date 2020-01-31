Уважаемые автовладельцы!

6-й Межрайонный отдел технадзора и регистрации автомототранспорта ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, информирует вас о том, что вы может воспользоваться электронными услугами, предоставляемыми ГАИ, используя «личный кабинет» на портале gosuslugi.ru. Так, при оформлении регистрации транспортных средств через портал «Госуслуги» у вас есть возможность записаться на удобное время в любом подразделении ГАИ и предоставить необходимые для регистрации автомобиля документы в электронном виде. При этом сокращаются сроки предоставления услуг, на 30% уменьшается размер госпошлины при подаче заявления через портал, а также ликвидируются проволочки, снижаются коррупционные риски, административные барьеры.

Предлагаем вам активнее использовать ресурсы единого портала государственных услуг!

6-й Межрайонный отдел технадзора и регистрации автомототранспорта ГИБДД находится по адресу: г.Татарск, ул. Закриевского, 128А и работает: во вторник и четверг - с 9 до 18 часов, в пятницу –с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов), в субботу – с 8 до 15 часов (обед с 12 до 13 часов. Телефон для справок и консультаций 8 (383 64) 25-377.