Недавно нам подсказали, что в Усть-Тарке проживает женщина, которой увлечения – садоводство и рукоделие – принесли известность и уважение земляков. И мы встретились с Надеждой Николаевной РАЙХЕРТ, чтобы обсудить с ней её любимые хобби.

ИЗ БИОГРАФИИ. Надежда родилась в Щербаках, 10 классов заканчивала в Усть-Тарке. После школы вышла замуж и с 1978-го до 2000-го работала в Сбербанке. Затем – бухгалтером в сфере образования и, наконец, в бухгалтерском центре, откуда в 2015 году вышла на пенсию.

Когда мы приехали к дому Надежды Николаевны и постучались в калитку, вышла хозяйка дома и незамедлительно предупредила: там у нас собака, Рим, но вы не пугайтесь, он у нас добряк. Я успел подумать: «Наверное, сидит в будке, на привязи, и будет громко лаять». Затем мы вошли во двор, и… через несколько секунд на нас со всех ног неслась немецкая овчарка, около 90 см. в холке. Сказать, что я испугался, было бы неверно – не успел… Но прошло еще несколько секунд – и невероятно дружелюбный и гостеприимный Рим лижет мне руки…

Хозяйка начала показывать нам самые стойкие цветы, которые умеют пережить осеннюю непогоду. Среди них – хризантемы мультифлоры. Заходим в теплицу – а там дивное благоухание. Аромат напоминает медовый запах. Цветочные клумбы располагаются в горшках и представляют собой шарообразные кустики, все растет очень аккуратно, листочек к листочку – как надо.

– В Щербаках у нас дом был на земле – огромная усадьба с большим огородом, и мы жили вчетвером: я, сестра, мама, отец. И в нашей же ограде был дом бабушки и дедушки. Мама всегда мне выделяла небольшую грядку под цветочки. Это было класса с 3-го (лет в 10-11), – увлеченно вспоминает цветовод.

На этой грядке Надя самостоятельно выращивала цветы, поливала, пропалывала. Это был ее уголок – мама не касалась.

– А с 4-го класса у нас в школе появился урок домоводства, и мы там учились шить. Мама (ее звали Екатерина) шила всё на нас с сестрой, но она была самоучкой, умела и вязать как крючком, так и спицами. Мне было интересно наблюдать за ней. А когда стала сама пробовать – стало еще увлекательней. Она мне выкроит какое-нибудь платьишко ситцевое, а я сяду и сошью. И доверяла мне швейную машинку ножную, которая ей досталась от матери, моей бабушки Марфы. Класса с 6-го я могла юбку выкроить и сшить. Или блузку, сарафанчик...

Со временем эти увлечения стали для нашей героини родными, уровень мастерства повышался, и за годы труда немало людей узнали и о садовых успехах Надежды, и о рукоделии. Надо отметить, что ручная работа – дорогая. Поэтому сейчас на продажу Надежда шьет, если кто-то сделал ей специальный заказ. Всем известно, что плоды своего творчества приятно бывает подарить знакомым и друзьям, что и делает наша героиня.

Среди ее изделий – скатерти и салфетки, костюмы, постельное белье, корзинки под фрукты, грелки на чайник, прихватки, маски для сна и многое другое – сшить может все, что душа пожелает. Если никто не отвлекает мастерицу – на набор с салфетками у нее уходит примерно неделя.

– «Тебе неймется», – сказала мне одна знакомая. Это она о том, что я не хочу шить изделия по-простому, мне нравится добавлять различные детали, сложные элементы, – объясняет рукодельница.

Какие качества наша героиня ценит в людях? Друзей у нее не так много, но она ими очень дорожит. Одна подруга, с которой они общаются лет с пяти, живет в Германии. А ведь непросто бывает пронести дружбу с самого раннего детства через всю жизнь!

– Я люблю открытых людей, которые умеют хранить секреты, неболтливых, независтливых. Не нравятся мне люди заносчивые, которые много хвалятся. Конечно, не люблю ложь. Люблю посмяться, я человек веселый.

Сразу видно, что Надежда – личность активная, жизнелюбивая, ей многое интересно. И она искренне удивляется, когда люди не ценят свою жизнь, губят ее.

– Иногда вижу, как молодежь курит, выпивает, колется. И про себя думаю: Господи! В жизни столько всего интересного… Всем надо иметь другие занятия.

Поговорил я с цветоводом и на тему веры в Бога.

– У нас же как бывает: когда хорошо все – вроде и не вспоминаешь. А когда нездоровится или что-то случилось, сразу обращаешься с молитвой: «Боже, помоги!» Я стараюсь жить честно. Из молитв знаю наизусть «Отче Наш». Иногда прямо хочется зайти в храм на службу, послушать церковное пение…

Отдельно стоит рассказать читателям о четырехлапом любимце хозяев. «Рим живет у нас в доме, как король», – с улыбкой отмечает хозяйка. Кобелю 4 года, он появился в семье в марте 2015-го. Получилось так, что сын Надежды Виталий выбирал себе собаку. Но буквально через три дня после покупки лучшего друга человека ему стало плохо, дело дошло даже до «скорой».

Оказалось, что есть аллергическая реакция на шерсть собаки. Сын был расстроен: «Что теперь делать с собакой? Выбрасывать нельзя – жалко». Выход нашелся – пса забрали родители. – Машинка швейная вечером трещит. Он лежит, вздыхает, но пока не закончу – спать не пойдет, – рассказывает Надежда Николаевна. Иногда он подслушивает хозяев. Когда Надежда говорит мужу, что нужно ехать в магазин – пес уже наготове. Рим любит кататься на заднем сидении. «Иногда говорю ему: «Сиди тут, дома, я привезу тебе вкусняшку», – улыбается цветовод.

Зимой Надежда с собакой катается на лыжах. Лыжня и стадион находятся совсем близко к дому Надежды. Рим идет или впереди, или бежит за хозяйкой. По мнению хозяйки, собака помогает ей вести более активный образ жизни: питомца приходится выгуливать. Еще одно из увлечений Надежды – это спортзал. Она разумно распределяет нагрузку: один день в неделю уделяет прополке и спортзалу, другой день – поливке растений, потом опять спортзал и прополка и т.д.

Интересно, что сестра нашей героини тоже преуспевает в домоводстве. Только в другой области – в приготовлении вкусной пищи. Дети Надежды: сын Виталий и дочь Марина, которые сейчас живут в Новосибирске, – пока учились в школе, сумели благодаря маме освоить вязание. Еще у рукодельницы есть двое внуков: Лауре 13 лет и Анюте 11 лет. Муж Сергей работает в ДРСУ и поддерживает увлечения своей хозяюшки. У Надежды полным-полно фотографий цветов и изделий. Так как газетное пространство ограничено, каждый любопытный читатель сможет увидеть творчество мастерицы на нашем сайте (okolica.net)





Пожелаем мастерице и ее семье доброго здоровья и такого же энтузиазма в занятии любимым делом!

Александр НИКОЛАЕВ

Опубликовано в №41 (2019 г.)

P.S. Фотоальбом с изделиями и растениями Надежды Райхерт в одноклассниках: https://ok.ru/okolitsa/album/902779701391