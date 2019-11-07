Анализ спроса на перелёты в Россию среди иностранных граждан провёл сервис планирования путешествий OneTwoTrip. Инициатором и заказчиком исследования выступило издание ТАСС.
В 2019 году третье место по популярности у иностранцев, согласно результатом, занял Новосибирск. В прошлом году эта позиция досталась Калининграду. Два первых места традиционно занимают Москва и Санкт-Петербург.
Также эксперты OneTwoTrip отмечают, что продажи билетов в Москву выросли на 2,8% по сравнению с прошлым годом, а в Петербург - сократились на 4,6%. Другими популярными у иностранцев направлениями названы Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Владивосток.
В 2019 году третье место по популярности у иностранцев, согласно результатом, занял Новосибирск. В прошлом году эта позиция досталась Калининграду. Два первых места традиционно занимают Москва и Санкт-Петербург.
Также эксперты OneTwoTrip отмечают, что продажи билетов в Москву выросли на 2,8% по сравнению с прошлым годом, а в Петербург - сократились на 4,6%. Другими популярными у иностранцев направлениями названы Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Владивосток.
Источник: ГТРК Новосибирск