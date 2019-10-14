Экспорт зерновой продукции из Новосибирской области в Китай вырос в текущем году более чем в полтора раза, сообщило управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в Новосибирской области 9 октября на своем официальном сайте. Китай увеличил закупки рапса (25,4 тыс. тонн вместо 19,2 тыс. тонн в прошлом году), льна (5,4 тыс. тонн вместо 0,9 тыс. тонн) и овса (6 тыс. тонн вместо 1,4 тыс. тонн). По данным управления, в текущем году на экспорт направлено почти 150 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. В прошлом году данный показатель составил 126 тыс. тонн. Отмечается, что основными импортерами новосибирской зерновой продукции являются Беларусь, Латвия, Азербайджан, Пакистан, Казахстан, Иран, Индия, Непал и Монголия. Напомним, в 2018 году Новосибирская область также показала высокую урожайность зерновых культур. Основной проблемой, которую решало правительство области, стала нехватка железнодорожных вагонов для вывоза зерна за пределы региона.
Источник: ИА Красная Весна