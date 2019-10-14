- В Татарском районе завершилась уборка зерна
- Жители Варваровка уже третий год страдают от отсутствия воды
- Спортсмены Татарска вновь отличились. В зале администрации Татарского района состоялась торжественная церемония награждения
- Наша съёмочная группа в преддверии дня учителя поздравила коллектив школы №10, и узнала как сегодня живёт это учебное заведение.
- Почти летние температуры вернулись в наш город и район
- Для выпускников 2019 года, которые до сих пор не определились с выбором дальнейший профессии есть ещё время для того, чтобы отдать свои документы в Татарский политехнический колледж
- Жители Варваровка уже третий год страдают от отсутствия воды
- Спортсмены Татарска вновь отличились. В зале администрации Татарского района состоялась торжественная церемония награждения
- Наша съёмочная группа в преддверии дня учителя поздравила коллектив школы №10, и узнала как сегодня живёт это учебное заведение.
- Почти летние температуры вернулись в наш город и район
- Для выпускников 2019 года, которые до сих пор не определились с выбором дальнейший профессии есть ещё время для того, чтобы отдать свои документы в Татарский политехнический колледж
Источник: ОТС Татарск