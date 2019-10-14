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- Спортсмены Татарска вновь отличились. В зале администрации Татарского района состоялась торжественная церемония награждения 
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- Почти летние температуры вернулись в наш город и район 
- Для выпускников 2019 года, которые до сих пор не определились с выбором дальнейший профессии есть ещё время для того, чтобы отдать свои документы в Татарский политехнический колледж

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Источник: ОТС Татарск  

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