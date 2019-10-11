Туалеты на всех железнодорожных вокзалах дальнего следования станут бесплатными — нововведение начнет действовать с 1 января 2020 года. В Дирекции железнодорожных вокзалов (ДЖВ) рассказали, что в крупных городах России существует 344 ж/д вокзала и только в 80 (23%) из них санитарной комнатой могут пользоваться бесплатно все посетители. При этом во Всемирной организации здравоохранения считают, что платные туалеты препятствуют санитарии и здоровью людей по всему миру.

В РЖД пояснили, что решение сделать туалеты бесплатными было принято, поскольку россияне регулярно жалуются на необходимость платить деньги за их посещение.

«Примерно 20% от всех обращений [граждан] так или иначе носили негативный характер в отношении стоимости услуги «санитарная комната», – сказали в дирекции.

Кроме того, в ходе финансовой проверки выяснилось, что взимание платы за посещение санитарной комнаты не всегда экономически выгодно: эта услуга оказалась неоправданной на 87 вокзалах.

Стоит отметить, что на данный момент закон не запрещает устраивать на ж/д вокзалах платные туалеты. При этом бесплатно посетить санитарную комнату могут только пассажиры поездов – для этого необходимо предъявить билет на поезд, который находится на станции не более часа либо отправится в течение ближайших трех часов.

В льготную категорию также попадают участники войны, блокадники, люди с инвалидностью всех групп, а также дети младше пяти лет. Пройти в туалет на вокзале могут и транзитные пассажиры на очередной стоянке своего поезда. Для этого также необходимо показать билет.

После введения новых правил, с 2020 года, проходить в туалеты бесплатно смогут все без исключения посетители вокзала, а не только пассажиры. В связи с этим увеличится нагрузка на санитарные комнаты. В ДЖВ пообещали подготовиться к изменениям и обеспечить чистоту и комфорт для посетителей. Кроме того, на некоторых вокзалах планируется обустроить специальные туалетные комнаты для детей.

В Союзе пассажиров России выступают за внедрение бесплатных туалетов на вокзалах, поскольку система платных комнат безнадежно отстала. Так, председатель организации Кирилл Янков пояснил, что в платных туалетах даже на крупных вокзалах нет специальных оборудований, которые могут прочитать разные виды транспортных карт и электронные билеты. Между тем все больше пассажиров отказываются от обычных бумажных билетов.

«Я как-то пробовал, поставил эксперимент, сказал, что у меня электронный билет. И меня действительно пустили бесплатно. В целом дирекция железнодорожных вокзалов сильно отстала. Я вообще бы не мелочился и сделал бесплатными туалеты на вокзалах, как это давно сделано в аэропортах. Боюсь, что деньги, которые бабульки на входе собирают, все равно не идут в карман ДЖВ, а где-то оседают по дороге», – пояснил Янков порталу vgudok.com.

Он также обратил внимание, что трудности с пользованием платных туалетов испытывают пассажиры пригородных электричек. По прибытии на вокзал они не могут воспользоваться туалетной комнатой, поскольку оборудование может прочитать только бумажный билет, но не магнитную проездную карту. По мнению Янкова, проще пускать в туалеты бесплатно, чем снабжать эти помещения «оборудованием, картридерами, которые могу считать «стрелки» и «тройки».

Одна из пассажирок даже подавала в суд на РЖД после того, как ее не пустили в туалет на Витебском вокзале в Петербурге.

Женщине пояснили, что правила бесплатного пользования туалетом якобы не распространяются на пассажиров пригородных электричек. Она подала заявление в правоохранительные органы, и Роспотребнадзор оштрафовал РЖД на 20 тыс. руб., однако компания отказалась платить.

Тогда принципиальная пассажирка подала в суд. В начале прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал РЖД выплатить штраф. В постановлении суда отмечалось, что право на бесплатное пользование туалетами имеют пассажиры как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек.

Практика внедрения платных уборных существует по всему миру — при этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, отсутствие бесплатного доступа в туалеты ведет к серьезным проблемам, связанным с антисанитарией.

Согласно исследованию ВОЗ за 2018 год, более 673 млн людей по всему миру все еще испражняются на открытом воздухе — например, в уличных желобах, за кустами или в открытых водоемах. Это происходит не только в странах третьего мира, но и в развитых центрах, которые каждый год посещают миллионы туристов. Между тем такая ситуация провоцирует распространение болезней.

«Без надлежащего доступа миллионы людей в мире лишены возможности сохранять достоинство, быть в безопасности и пользоваться удобным туалетом. Санитария лежит в основе здоровья и развития человека и является фундаментом для выполнения основной миссии ВОЗ и министерств здравоохранения во всем мире», – отмечала доктор Сумия Сваминатан, заместитель Генерального директора ВОЗ.