Добавить комментарий (1)

Наступила осень. В эту золотую пору вирусы и инфекции из-за ненастной погоды более активно атакуют человека. Так и норовят цапнуть кого-нибудь острыми зубками за ухо, горло или нос. И поэтому уже скоро из-за простудных заболеваний нагрузка у каждого лора возрастет. В славном городе Татарске есть врач данной специализации, которого многие любят и уважают – Татьяна Ивановна КАЛАШНИКОВА. Но людей интересуют не только ее медицинские умения, у доктора есть прекрасный сад и огород. Мы попросили ее поговорить с нами и раскрыть несколько секретов: личных и профессиональных.

ИЗ БИОГРАФИИ. В 1956 году в с. Новомихайловка на свет появилась маленькая Таня. Отец ее был трактористкомбайнер, осваивал целину, а мама работала бригадиром в птицеводстве. Конечно, они в то время не знали, что их четвертый ребенок (из пяти) станет отличным отоларингологом. Таня окончила Киевкую школу и поступила в мединститут г. Новосибирска, но перевелась в Архангельский мединститут и последний курс окончила там. Затем – ординатура и работа в областной больнице Архангельска, далее – в больнице УВД и др. На малую родину она вернулась в 45 лет, работать в местной поликлинике ее пригласила железная дорога. Специалисту предоставили жилье, и врач приехала сюда.

Сегодня Татьяна Ивановна совмещает работу сразу в двух медицинских учреждениях: в Татарской узловой поликлинике и в больнице села Усть-Тарка. При этом живет она в Киевке. Передвигаться между населенными пунктами ей помогает собственный автомобиль, права врач получила в 55 лет (сдавала экзамен в Куйбышеве). Я спросил о том, нет ли страха ездить самостоятельно по трассе и дорогам, все-таки управлять автомобилем – это не на велосипеде кататься.

– Нет, никакого страха нет, все-таки по профессии я отохирург, делаю сама все операции, поэтому решения привыкла принимать быстро и без колебаний, – с доброй улыбкой рассказывает медик.

Отважная женщина, несмотря на хрупкий вид, хорошо управляется не только с медицинскими инструментами, но и с рулевым колесом четырехколесной техники . В Татарске ей в рабочие дни приходится принимать от 25 до 40 человек, Усть-Тарке – до 60 человек. Итого: до 100 человек в день. Цифра пугающая…

Но врач давно ее не боится, а с радостью отдает свои силы и выкладывается на 100%, чтобы помочь больным. Как пояснила доктор, лечиться к ней приезжают люди из Чистоозерного, Кыштовки, Венгерово и других близлежащих населенных пунктов. Но, что интересно, ее имя известно и за пределами НСО: как новосибирск ие, так и омские врачи из нескольких клиник могут напомнить пациенту о существовании специалиста из Киевки. Врач, по мнению Татьяны Ивановны, должен быть терпеливым и сопереживающим. А самое главное – любить своих пациентов и не «отбрасывать» их недоброжелательством. Люди чувствуют хорошее отношение и проникаются доверием. Особо доктор подчеркнула, что каждый специалист должен быть профессионально грамотным. Татьяна Ивановна, имея 35-летний медицинский стаж, и сегодня читает профессиональную мед. литературу, журналы. Работая в Архангельске, она больше лечила «людей при должностях». А в Татарске ей пришлось принимать простой народ. Но такой переход не оказался сколько-нибудь важным, ведь доктор радуется за любого здорового пациента. Среди ее архангельских пациентов оказались не только офицерские чины из МВД, но и епископ Архангельский и Муромский. Поговорив с ним о вопросах веры и вечной жизни, Татьяна изменила свое отношение к религии и через некоторое время вполне осознанно, в возрасте старше 30 лет, приняла Святое Крещение. В православии она крестила и свою дочь Олесю.

– Раньше у нас была одна пропаганда… Вера в Бога должна быть! – открыто говорит Татьяна Ивановна.

Заниматься о город ом врач начала уже по приезде в Татарск. А в Архангельске, несмотря на то, что природа там великолепная (хоть и северная, суровая), Татьяна Ивановна этим хобби не увлекалась.

– Что рассказать вам про природу Архангельска? В этих краях сосны, ели, в лесах есть ягоды, очень хорошо растут грибы. Там за месяц мог вырасти целый урожай, на который у нас требуется весь сезон, из-за белых ночей. Солнце встает уже в 2 часа ночи. И так длится с июня по август – почти три месяца.

Мысль вернуться на малую родину крепла в сердце доктора постепенно. Решение уехать в Сибирь поддержал и супруг Татьяны Ивановны, подполковник в отставке, родина которого – Иркутская область . По приезде в Татарск, в 2002 году, семья приобрела дачу в «Воднике». Желание заняться садово-о город ными работами появилось отчасти потому, что местные город ские пейзажи в то время виделись доктору унылыми и не вызывали эстетического наслаждения. На новой даче отоларинголог стала осваивать премудрости посадки цветов, фруктов и овощей. Весьма помогла ей в этом удачно купленная американская книга с загадочным названием «Хассион» – это про сад и о город

– Я начала на практике применять советы из книги. И со временем получалось все лучше и лучше.

Откуда возникла такая любовь к садоводству? Начало ее – пример мамы, которая занималась посадками и некоторые важные знания передала дочери. – У нее всегда был и хороший урожай, и цветы красивые. А когда появился свой садо город в Киевке, в 2012 году, ее увлечение стало заметно всем. Народ, наблюдая особую плодородную красоту на участке Татьяны Ивановны, иногда обращается за консультациями.

– Да, бывает, что люди спрашивают меня о том, как лучше вырастить что-то, семена просят. Урожай у Татьяны Ивановны – на славу. Только клубники – 20 сортов! А цветов и овощей!

Излишки помогают угостить кого-то и помочь. Например, как нам стало известно, около 20 мешков картошки Татьяна Ивановна передавала одному из детских садов Татарска.

Немного расскажем о семье медика. Дочь Олеся избрала для самореализации юридическую сферу и сейчас работает начальником дознания в Бердске. Но и медицинские навыки она под руководством мамы получила на уровне базового фельдшерского образования.

– Олеся может сделать любой укол, можно сравнить ее познания с фельдшерскими. Такие умения и каждому человеку пригодятся.

У нашей героини есть три внучки: 16-летняя Софья, 11-летний Дмитрий и Алиса, которой всего один годик. Младшие ребята живут с дочерью в Бердске, а Соня – у бабушки. Она учится в лицее и будет заканчивать школу в Татарске.

Благодарим Татьяну Ивановну. Здоровья Вам, радости и сил, чтобы и дальше приносить пользу, занимаясь любимой профессией, и делать окружающий мир красивее садовыми посадками!

Александр НИКОЛАЕВ