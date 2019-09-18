В начале сентября инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области в аэропорту «Толмачево» проконтролировали перевозку в адрес МУП «Новосибирский зоологический парк имени Р.А. Шило» арктического волка.
Рожденная первого мая текущего года самка была доставлена из Ижевского государственного зоопарка. Перевозка осуществлялась с соблюдением ветеринарно-санитарных требований российского законодательства. В настоящее время животное размещено на территории Новосибирского зоопарка.
Источник: РСХН