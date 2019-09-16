Происшествие случилось вечером 15 сентября, попадание молнии в автомобиль очевидцы сняли на камеру

Видеозапись, на которой молния попадает в машину выложила в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Галина Ершова. Женщина ехала сзади от автомобиля, который притянул разряд природного электричества. Произошло попадание на участке Бердского шоссе.

Как сообщают очевидцы события, молния ударила в багажник автомобиля. На фотографиях, выложенных Галиной, кажется, что машина загорается, но в реальности шанс того,что это произойдёт очень мал. Всё дело в том, что кузов машины выполняет роль клетки Фарадея и не пропускает электрический разряд внутрь. В результате никто из пассажиров автомобиля не пострадал.