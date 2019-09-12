Как нужен и важен хороший врач-педиатр! Здорово, что в небольшом Татарске есть специалисты по этому профилю. Одним из них является Любовь Петровна БРОВКИНА. Мы встретились с доктором и узнали, что к ней обращаются еще и с проблемами в области психиатрии и неврологии. Причем не только дети, но и взрослые.

ИЗ БИОГРАФИИ. Люба родилась в с. Дмитриевка Татарского района, мама работала бухгалтером, папа механиком. Потом, когда ей было пять лет, семья переехала в Татарск. Здесь девушка закончила 4 школу. Сразу в медицинский институт поступить не получилось, поэтому Любовь окончила двухгодичные курсы медсестер и 3 года работала медсестрой в Татарске. Затем поступила в мединститут Новосибирский, который окончила в 81 году. После этого Любовь Петровна трудится в Татарске. Первая ее специальность – педиатр.

Как Любовь Петровна выбрала медицинскую стезю? Это произошло вполне закономерно, так как в роду у нее было много медработников: две тётушки, двоюродные сестры, одна из которых сегодня преподает в Ереванском мединституте (и что интересно, на английском языке). Разумеется, девочка общалась с ними и впитывала определенные идеи.

– Когда тетя училась в мединституте, я книжки ее читала медицинские, – вспоминает педиатр.

В общем, медицинская сфера оказалась для ребенка близка и интересна. Неожиданно в разговоре выяснилось, что ее любимым предметом была не биология, а литература. Но самая обожаемая книжка – опять-таки медицинская – про доктора Устименко (трилогия Юрия Германа «Дело, которому ты служишь. Дорогой мой человек. Я отвечаю за все»). Вообще, чтение – это одно из любимых занятий Любови Петровны, но сейчас, к сожалению, проблемы со зрением не позволяют ей много читать.

После школы напрямую поступить в мединститут абитуриентке не удалось, но наша героиня не отступила и решила идти к своей цели: раз не получается пока быть врачом – стала учиться и трудиться медсестрой. За 3 года работы по этой специальности девушка успела попробовать себя почти во всех медицинских направлениях: ассистировала и психиатру, и неврологу, и лору, и стоматологу.

– Когда меня спросили, почему я поступила именно на педиатрию в мединституте, я ответила: «Люблю детей». Все дело в том, что дети благодатные, позитивные. Какой бы ребенок ни был, с ним всегда можно найти общий язык, они добродушные, у них больше эмоций, – честно рассказывает Любовь Петровна.

И сегодня она больше любит работать с детьми, чем со взрослыми – положительные качества детской души не могут не радовать.

Во время учебы в мединституте девушка работала на «скорой помощи». Молодость позволяла совмещать два непростых и трудоемких занятия. Окончив учебное заведение, врач поехала в Татарск и до 90-го года работала здесь педиатром и районным педиатром, а затем прошла специализацию по детской неврологии, и в 93-м – по детской психиатрии. Казалось бы, уже есть довольно широкий профиль, но и это еще не все! В 2015-м году Любовь Петровна вновь прошла обучение и теперь совмещает с вышеназванными специальностями взрослую психиатрию и наркологию. Сколько важных занятий оказалось на плечах одного человека! С такой врачебной нагрузкой медик справляется благодаря своим замечательным помощникам.

– Со мной работают очень грамотные медсестры и фельдшер по наркологии, детская сестра по психиатрии и неврологии, взрослая сестра по психиатрии – изумительные помощники, – так тепло отзывается о своих коллегах Любовь Петровна.

За годы работы доктор сталкивалась с немалым количеством сложных случаев, были среди них и трагичные, и счастливые случаи выздоровлений.

– Как говорят, у каждого врача есть свое кладбище, есть и у меня такое... Я помню всех до одного детей, кому не удалось помочь, даже когда вина была не моя. Почему-то хорошее быстрее забывается, а плохое остается в памяти, – делится сокровенным педиатр. – Но когда человек выздоравливает – это очень радостно.

Рассказала Любовь Петровна, что ее приглашали уехать в Усть-Тарку, в Новосибирск, но она на такой шаг не решилась, потому что Татарск – родное место, которое покидать не хочется. Были и минуты слабости, когда хотелось все бросить и уйти. Но потом весь негатив утихал, и она шла дальше, вперед.

На вопрос о том, какое главное качество должно быть у доктора, Любовь Петровна отвечает – сострадание.

– Тебе надо выслушать больного и принять участие в его заболевании. Иногда человек приходит, как ежик. Начинаешь с ним общаться, и он оттаивает и уходит уже с улыбкой.

А среди профессиональных качеств Любовь Петровна особо выделила медицинскую грамотность.

У нее есть сын Андрей, который окончил мединститут и имеет три специальности: кардиолог, анестезиолог и реаниматолог, работает он в Новосибирске в Чкаловской больнице и на «скорой», пациенты о нем отзываются, как о «классном докторе». Еще у нее есть племянник Евгений, работающий педиатром в частной новосибирской клинике Пасмана. Из него тоже вышел профессионал.

– Звоню не только сыну, но и своему племяннику, чтобы спросить о чем-то в области педиатрии, он много читает, постоянно узнает что-то новое. Мои мальчики дают мне дельные советы.

Еще Любовь Петровна рассказала, что, несмотря на то, что улучшились препараты и методики лечения, количество заболеваний возрастает. Болезни помолодели, например, есть дети, которые перенесли ишемический инсульт. А у пожилых помолодела деменция. Еще взрослые сегодня более подвержены депрессивным состояниям, а дети впитывают, как губка, то, что происходит в семье. Я попросил Любовь Петровну дать какой-то общий совет родителям.

– Вы можете больше уделять внимания детям, каждая мама должна каждый вечер читать ребенку сказки, играть с ним, учить его счету. Дети маленькие сидят в телефонах, а эта техника, в общем-то, отупляет. Сейчас ведь дети не умеют разговаривать. И в школе их учат: вопрос-ответ, и читают мало. Сегодня это редкость, когда ребенок любит художественную литературу. Когда ко мне приходят с нервными тиками, я им говорю: как можно меньше сидеть в компьютере, больше читать, играть на улице.

Конечно, затронули мы в разговоре и вопросы мировоззренческие.

– С годами я замечаю, что больше задумываюсь о Боге. Но только о христианстве, никаких других религий. В сложную минуту я вспоминаю о молитве. Я росла с бабушкой, которая верила в Бога и молилась, и в детстве все молитвы знала наизусть, – поделилась педиатр.

Еще у Любови Петровны есть 5-летняя внучка Машенька, которая на вопрос: «Кем ты будешь работать?» отвечает: «папой». А 15-летний внук Вадим о врачебной карьере пока не думает, потому что по складу ума он технарь. Своих любимых внучат Любовь Петровна навещает, когда приезжает к ним в гости в Новосибирск.

Пожелаем доктору здоровья и сил для лечения людей!

Александр НИКОЛАЕВ

Опубликовано в №32 газеты «Сибирская околица» от 14.08.2019