12 сентября утром в Советском районе Новосибирска был задержан журналист и фотограф НГС Густаво Веласкес. По заданию редакции он отправился снимать совместные антитеррористические учения полиции и ФСБ, которые сегодня с утра проходят на судоходном шлюзе. Связь с журналистом пропала около 11:30.
Как заявил позвонивший в редакцию человек, представившийся сотрудником уголовного розыска полиции, Густаво Веласкес снимал «не там, где нужно, и не тех, кого нужно». Других оснований для задержания собеседник не назвал.
«Густаво — отличный фотожурналист, который работал в десятке стран мира, в том числе — в горячих точках. Он гражданин Аргентины, но у него есть разрешение на работу в России, удостоверение журналиста и все необходимые аккредитации для съемок. Задержание нашего журналиста без законных оснований с формулировкой "не там снимал" — это незаконное препятствование деятельности журналиста. Редакция обязательно будет принимать меры», — заявил главный редактор НГС Александр Агафонов.
Где сейчас находится наш сотрудник, неизвестно. По неподтвержденным данным, его доставили в отдел полиции
№ 10 «Советский», где заставили проходить процедуру дактилоскопии.
Густаво Веласкеса выпустили, не предъявив никаких обвинений, из отдела полиции № 10 «Советский», где он действительно находился. По словам нашего корреспондента, сотрудники правоохранительных органов заставили его удалить все снимки, сделанные во время учений.
Густаво Веласкеса выпустили, не предъявив никаких обвинений, из отдела полиции № 10 «Советский», где он действительно находился. По словам нашего корреспондента, сотрудники правоохранительных органов заставили его удалить все снимки, сделанные во время учений.
Источник: НГС