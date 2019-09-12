Как заявил позвонивший в редакцию человек, представившийся сотрудником уголовного розыска полиции, Густаво Веласкес снимал «не там, где нужно, и не тех, кого нужно». Других оснований для задержания собеседник не назвал.

«Густаво — отличный фотожурналист, который работал в десятке стран мира, в том числе — в горячих точках. Он гражданин Аргентины, но у него есть разрешение на работу в России, удостоверение журналиста и все необходимые аккредитации для съемок. Задержание нашего журналиста без законных оснований с формулировкой "не там снимал" — это незаконное препятствование деятельности журналиста. Редакция обязательно будет принимать меры», — заявил главный редактор НГС Александр Агафонов.

