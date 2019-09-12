Готовность объектов ЖКХ к отопительному периоду 2019-2020 года оценил губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки в Татарский район 12 сентября.

О том, как готовится район к зимнему периоду эксплуатации объектов ЖКХ, губернатору доложил Алексей Герасименко – заместитель главы администрации Татарского района.





Он сообщил о ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду, о создании нормативного запаса топлива и выполнении ремонтно-восстановительных работ в муниципальных образованиях района.

Также губернатора в ходе совещания обсудил реализацию на территории района малозатратных мероприятий – в том числе, в сфере повышения надёжности и эффективности систем теплоснабжения. Андрей Травников подчеркнул, что реализация программ малозатратных энергоэффективных мероприятий, выполняемых в регионе, будет продолжена. Эти мероприятия проводятся по поручению губернатора.

К началу нового отопительного сезона в Татарском районе будет введён в эксплуатацию межпоселковый газопровод высокого давления до села Северотатарское. А в самом селе заработает новая газовая котельная тепловой мощностью 1,32 Гкал/час (два котла по 0,66 Гкал/час).





Действующая в селе сейчас угольная котельная построена более полувека назад. Она обеспечивает теплоснабжение школы, детского сада, администрации села, ФАПа и пяти двухэтажных многоквартирных жилых домов. Здание находится в аварийном состоянии, котельная работает экономически неэффективно. Все вышеперечисленные социальные и жилые объекты вскоре будут переподключены к новой газовой котельной.





В рамках газификации села Северотатарское также планируется подключить к газопроводу 160 индивидуальных домовладений. Как доложил губернатору министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Денис Архипов, из них уже подключены 65 домовладений.





Андрей Травников высоко оценил темпы работ и число подготовленных потребителей, подчеркнув, что пока далеко не во всех районах работа ведётся на таком уровне, чтобы ко времени ввода газопровода в эксплуатацию уже больше трети домов были готовы к подключению.