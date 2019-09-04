По информации пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, с 4 сентября объявят старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа. Это заболевание является одним из самых тяжёлых вирусных, передающихся воздушно-капельным путём. В Управлении отметили, что своевременная вакцинация является основным и довольно эффективным способом профилактики заболевания.

«Период с сентября по ноябрь больше всего подходит для того, что успеть сделать прививки себе и своим близким, до того, как инфекция начнет распространяться», — сообщили в Управлении Роспотребназора по региону.

Специалисты подчеркнули, что вакцинацию нужно провести за 2-3 недели до начала роста заболеваемости. Прививку важно сделать заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.