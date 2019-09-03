*Продам 1-комн. в Татарске.

*Продам 2-комн в Татарске, 41,3 кв. м., 3-й этаж, комнаты изолированные, окна ПВХ, п. Революционный, 2.

Т. 8-913-380-0740; 21-604

*Продам 1-комн. в Татарске,центр, 33 кв.м.

Т. 8-913-716-7322

*Продам 3-х комн. в Татарске, ул. Закриевского, 115, 5 этаж, или меняю на 2-комн. в центре.



*Продам дом в Татарске дешево, срочно! Т. 8-953-858-7396

*Продам 1-комн, Ленина, 54. Т. 8-913-373-1471

*Продам дом, 3 комнаты + кухня. Баня, сарай, гараж, погреб, вода в доме. 500 тыс. руб. (Можно с использованием мат.капитала) Т. 8-913-746-9738

*В Татарске возле детской площадки приблудилась молодая белая собачка. Ищем добрые руки! Т. 8-983-305-1360.

*Продам гараж в Татарске, цельнометаллический, 4х6, свет, район ПУ-52. Т. 8-913-710-9078

*ООО «Втормет» требуется водитель на КамАЗ с манипулятором. З/п – от 30 тысяч рублей. Т. 8-913-477-5646



*Прoдaм в связи с пepеездом кваpтиру в доме №10 по ул Гоголя г. Татарска, в треxквapтирнoм блочном дoмe. Жили пенcиoнеры. Bозле дoма летняя кухня-домик и железный гаpаж. Eсть несколько саpаек. Также отдaм учacток за гoрoдом, в oбщеcтвe "Железнодорoжник" (забрoшeн). 3 кoмнaты, вce изолиpoвaны. На кухне пластиковое окно. Есть ванна и санузел в доме. Отопление центральное. При желании можно подключить газ (одна из квартир подключена в доме). Год постройки - 1991. Мебель почти вся остаётся (кроме бытовой техники ). Т. 8-923-118-8909, 8-913-770-0775 (подробности: https://ok.ru/okolitsa/topic/70684912448911

*Продам трактор Т40А. Т. 8-923-110-4321 (фото из интернета) Т. 8-913-477-5646Т. 8-923-110-4321 (фото из интернета) Т. 8-913-710-9078 Т. 8-913-746-9738 Т. 8-953-858-7396Т. 8-913-373-1471

Т. 8-913-009-1904