В Ледовом дворце спорта Дима встретил День рождения – 7 лет. Попасть на тренировку «Сибири» для мальчика было невероятным счастьем. Когда хоккеисты выходят на лёд, болезнь уходит на второй план.

Слабое здоровье у Димы с первых дней жизни. Диагноз ДЦП поставили в 9 месяцев.

Мама Димы в прошлом работала медсестрой, но вот уже 8 лет от сына не отходит ни на шаг. Помощи от отца нет. Живут на пенсию по инвалидности. Недавно Диме сделали операцию на ногах, чтобы мальчик мог самостоятельно сидеть и стоять. Теперь нужна реабилитация. Томские врачи могут предложить Диме одну из лучших программ по восстановлению.

- Учитывая, что суставы сейчас находятся в более правильном положении, нужно разработать двигательные навыки, чтобы он не просто вернулся к тому, что было до операции, но и получил новые навыки, ─ пояснила врач-невролог Детского реабилитационного центра «Шаг вперёд» Оксана Жексенова.

Для этого нужен месячный курс стоимостью более 130 тысяч рублей. В том, что усилия врачей не проходят даром, мама Димы убеждена. Предыдущий двухнедельный курс дал хороший эффект.

Несмотря на сложности и боль Дима улыбается. Открытый, гостеприимный, общительный

Помочь восстановиться Диме Меркулову можно, отправив СМС со словом «ДЕТИ» на номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Ограничений по их числу нет. Владельцы смартфонов могут перевести пожертвование через мобильное приложение.