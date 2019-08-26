*Сдам квартиру в бараке в Татарске, требуется ремонт. Т. 8-983-307-3768





*Предприятие снимет благоустроенную 3-4 комн. кв или две 2-комнатные или коттедж, оплата 20-25 т.р. Т. 8-919-391-1959



*Отдам кота в Татарске. Кастрированный, чистокровный британец. С документами! Покупали за 15 тыс. рублей – отдаём бесплатно! Т. 8-913-455-1303

* Продам дом, 48,8 кв. м., земельный участок 5 сот., 550 т.р, торг, пер. Советский, 14. Т. 8-913-766-3733 (Подробности: https://ok.ru/okolitsa/topic/70645284730255)





* Продам ГАЗ-52, х.т.с. Т. 8-913-729-5660.





* Продам ВАЗ-2107, х.т.с. Т. 8-913-205-8625.





* Продам ВАЗ-2115, 07 г.в. Т. 8-913-911-4441