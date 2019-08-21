Впервые за пять лет федеральный бюджет выделил Новосибирской области деньги на покупку специализированной пожарной и хозяйственной техники для тушения лесных пожаров и лесовосстановления. На 47,5 млн рублей регион купил 17 небольших автокомплексов, базой для которых являются УАЗы. Производитель оборудовал каждый автомобиль напорной системой для тушения пожаров в лесу. Комплекс включает в себя ранцевые огнетушители, лопаты, топоры-мотыги, бензопилы, специальные составы для тушения, ёмкости для воды и средства индивидуальной защиты. Новую технику уже отправили в лесные хозяйства региона.

Новосибирское минприроды на выделенные из федерального бюджета деньги приобрело и специальный тягач, предназначенный для перевозки тяжелого оборудования по дорогам общего пользования. Лесной автопарк пополнился трехлемешным плугом и специальным опрыскивателем. Эту технику будут использовать для работы в лесном питомнике.+

По информации заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Евгения Рыжкова, деньги на покупку спецтехники выделили в рамках национального проекта «Экология». 47,5 млн рублей на те же цели Новосибирская область получит и в следующем году. Всего на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов Новосибирской области» до конца 2023 года направят 644,6 млн рублей, из них105,5 млн рублей – в этом году.

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