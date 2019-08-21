*Требуется электромонтер для работ на ЛЭП. Т. 8-913-904-5880
*Продам стенку, 5 секций, за 5 тыс рублей. Т. 8-983-302-4055 (Фото: https://ok.ru/okolitsa/topic/70622966576527)
*Продается 2-комнатная квартира в кирпичном доме, на 1-м этаже 2-этажного дома. Общ. площ. - 41.4кв.м. Евро-ремонт, пластиковые окна, новая входная дверь, новая сантехника. Из мебели остается встроенный кухонный гарнитур с варочной панелью немецкого производства hansa. Квартира очень теплая, спокойные соседи. Рядом находится обстановка общественного транспорта, школа и магазины. Имеется гараж рядом с домом. 1 250 тыс. руб.Т. 89829209413. Людмила (Фото: https://ok.ru/okolitsa/topic/70623051445647)
Источник: Газета "Сибирская околица"