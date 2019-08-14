- Почему грибы уникальны? Потому что в грибах очень много биологически активных веществ. На этой основе делают и косметику, и лекарственные препараты, препараты для сельского хозяйства, - рассказывает директор инновационной компании наукограда Кольцово Анна Мишина.

В готовую кашу заливают раствор - грибницу и отправляют расти… в ясли. Здесь нельзя шуметь, должно быть темно и тепло.

Из живой природы ученые выделили около девяноста штаммов различных видов грибов. Все они имеют разные свойства. К примеру, гриб-хищник. На его основе в лаборатории готовят препарат, который должен помочь людям победить вредителя полей – нематоду, пожирающую картофель, клубнику, свеклу и морковь. Препарат вносят в почву. Как только появляется вредитель, хищный гриб уничтожает личинки еще в земле.

А в этой чашке - другой гриб-интеллектуал. С красивым названием трамэтес. Препарат, полученный на его основе, защитит от болезней коров. Первые опыты показали: буренки, в рационе которых присутствует грибной порошок, лучше прибавляют в весе, не болеют инфекциями и дают больше молока. А для укрепления иммунной системы человека исследователи предполагают делать препараты из чаги.

В больших объемах чагу планируют выращивать также, как и другие грибы - в искусственной среде и получать из нее меланин. И добавлять в косметику, соки и даже кофе. Именно меланин, говорят ученые, не только хорошо активизирует в человеческом организме иммунные процессы, но и даже защищает от развития раковых заболеваний.