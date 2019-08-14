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В научной лаборатории ученые заняты, на первый взгляд, совсем необычным делом. Варят пшенную кашу! Она необходима, говорят, для выращивания умных грибов. Под микроскопом они похожи на тонкие нити. Словно сети Интернета опоясывают землю, являясь ее иммунной системой. Этот феномен ученые наукограда и взяли за основу для создания принципиально новых препаратов будущего, которые помогут исцелять растения, животных и человека.

- Почему грибы уникальны? Потому что в грибах очень много биологически активных веществ. На этой основе делают и косметику, и лекарственные препараты, препараты для сельского хозяйства, - рассказывает директор инновационной компании наукограда Кольцово Анна Мишина.

В готовую кашу заливают раствор - грибницу и отправляют расти… в ясли. Здесь нельзя шуметь, должно быть темно и тепло.

Из живой природы ученые выделили около девяноста штаммов различных видов грибов. Все они имеют разные свойства. К примеру, гриб-хищник. На его основе в лаборатории готовят препарат, который должен помочь людям победить вредителя полей – нематоду, пожирающую картофель, клубнику, свеклу и морковь. Препарат вносят в почву. Как только появляется вредитель, хищный гриб уничтожает личинки еще в земле.

А в этой чашке - другой гриб-интеллектуал. С красивым названием трамэтес. Препарат, полученный на его основе, защитит от болезней коров. Первые опыты показали: буренки, в рационе которых присутствует грибной порошок, лучше прибавляют в весе, не болеют инфекциями и дают больше молока. А для укрепления иммунной системы человека исследователи предполагают делать препараты из чаги.

В больших объемах чагу планируют выращивать также, как и другие грибы - в искусственной среде и получать из нее меланин. И добавлять в косметику, соки и даже кофе. Именно меланин, говорят ученые, не только хорошо активизирует в человеческом организме иммунные процессы, но и даже защищает от развития раковых заболеваний.

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Источник: ГТРК "Новосибирск"  

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