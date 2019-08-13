В Новосибирской области начались вылеты вертолета санитарной авиации. Это стало возможным в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Первые вылеты вертолета санитарной авиации начались еще на прошлой неделе. Как сообщил глава регионального министерства здравоохранения Константин Хальзов, за прошедшие дни было совершено уже шесть вылетов в разные районы области. В частности, в минувшую пятницу бригада врачей скорой помощи во главе с анестезиологом-реаниматологом на вертолете провела эвакуацию пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением кровообращения из Маслянино, Черепаново и Ордынское. В выходные вертолет доставил в больницу сибирской столицы несколько пациентов из Чулыма и Ордынского.

Отметим, что оказания первичной медико-санитарной помощи является одним из основных направлений национального проекта «Здравоохранение».

Время долета до пациента зависит от географического местоположения района. Бригада врачей вылетает в заданный район. Вертолет садился на заранее выбранной площадке, и команда медиков забирала пациента из центральной районной больницы и на вертолете доставляла в Новосибирск. При этом вертолет Ми-8 полностью оснащен современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи прямо во время полета.

В дальнейшем ожидающий на летной площадке реанимобиль с бригадой врачей в считанные минуты забирает пациента и со специальными звуковыми и световыми сигналами доставлял пациента в государственную Новосибирскую областную клиническую больницу.