Вниманию судоводителей маломерных судов: увеличены административные штрафы!

Барабинская транспортная прокуратура разъясняет, что Федеральным законом от 26.07.2019 N 217-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» увеличены размеры административных штрафов за нарушение правил плавания и эксплуатации судов, в том числе маломерных. Закон вступил в силу с 26.07.2019.

Так в соответствии с частью 2 ст. 11.7 КоАП РФ в новой редакции: превышение судоводителем или иным лицом, управляющим маломерным судном, установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков - влечет предупреждение, или наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей, или лишение права управления маломерным судном на срок до шести месяцев.

Ранее штраф за данные нарушения составлял от 300 до 500 рублей.

Значительно увеличены штрафы за административные правонарушения, предусмотренные ст. 11.8 КоАП РФ.

Теперь, в соответствии с ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ, за управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не прошедшим технического осмотра (освидетельствования), либо не несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 ст. 11.8 КоАП РФ, предусмотрен административный штраф в размере от 5000 до 10000 рублей (ранее штраф составлял от 500 до 1000 рублей),

- в соответствии с ч. 2 ст. 11.8 КоАП РФ, за управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передачу управления судном лицу, не имеющему права управления, предусмотрен административный штраф в размере от 10000 до 15000 рублей (ранее - от 1000 до 2000 рублей),

- в соответствии с ч. 3 ст. 11.8 КоАП РФ, за управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, предусмотрен административный штраф в размере от 15000 до 20000 рублей (ранее - от 2000 до 3000 рублей).

Соблюдайте правила пользования маломерными судами!