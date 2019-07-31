В Маслянинском районе перед судом предстанет фельдшер скорой медицинской помощи за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия 20.04.2019 фельдшер, в составе бригады скорой помощи приехал на вызов жительницы р.п. Маслянино, которая жаловалась на боль в груди и головокружение.

В ходе беседы, потерпевшая и ее родственница сообщили фельдшеру о том, что у потерпевшей имеется аллергия на медицинские препараты, содержащие в своем составе анальгин. Зная об этом, в ходе оказания медицинской помощи потерпевшей, фельдшер, предвидя наступление в результате своих действий наступление общественно-опасных последствий в виде смерти, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывая на предотвращение этих последствий, произвел ей внутривенную инъекцию лекарственного средства, в химическом составе которого содержится анальгин, в результате чего у потерпевшей возник анафилактический шок.

Потерпевшая была незамедлительно доставлена в ГБУЗ «Маслянинская ЦРБ», но несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, скончалась.

Уголовное дело по существу рассмотрит Черепановский районный суд Новосибирской области. Медику грозит до 3-х лет лишения свободы.