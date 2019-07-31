На территорию Новосибирск ой области возвращается жаркая погода, в связи с этим, высокий класс пожароопасности сохраняется. Неблагоприятные погодные условия способствуют увеличению рисков возникновения как природных и бытовых пожаров, так и происшествий на водоемах.

Западно-сибирское управления Гидрометцентра сообщает, что в регионе установилась пожароопасность преимущественно 3-го и 2-го класса горимости. Однако в Чановском , Татарском районах сохраняется высокая пожароопасность 4 класса, в Краснозерском, Чистоозерном и Баганском районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность самого высокого 5-го класса.

Представителям администраций районов области следует усилить патрулирование подведомственной территории, особое внимание уделить лесам, провести разъяснительную работу с населением, лесозаготовителями и сельхозпользователями для предупреждения случаев неосторожного обращения с огнем.

Одной из главных причин возникновения лесных пожаров является человеческий фактор, поэтому в любое пренебрежение правилами пожарной безопасности может привести к тяжелым последствиям. Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения. При проведении работ и применением огня на территории лесных массивов так же важно помнить о безопасности не только своей собственной, но и сохранности чужого имущества.

Если вы стали очевидцем природного пожара, немедленно покиньте опасную зону и сообщите в пожарно-спасательную службу по телефону 101 или 112, а также в администрацию ближайшего населённого пункта, чтобы своевременно предупредить население.