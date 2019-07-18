Для обеспечения кормом предстоящей зимой животных и птиц охотоведы организуют кормушки, гоголятники и порхалища, заготовят сено, выложат соль и зерноотходы. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, которое реализует комплекс биотехнических мероприятий в региональных охотугодьях и заказниках.

О проводимой работе по охране и защите диких животных в охотничьих угодьях НСО и на особо охраняемых природных территориях, заказников регионального значения и других актуальных темах шла речь на пресс-конференции 17 июля.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Петр Витальевич Гога сообщил, что популяция лосей, косуль и бурых медведей увеличилась в НСО в нынешнем году. Так, по результатам зимнего учета охотничьих ресурсов численность косули увеличилась на 442 и составляет 56694 особей, на лося на 513 (12378 особей). Численность медведей в регионе на сегодняшний день составляет 1262. Соответственно, будет увеличено и количество выдаваемых разрешений для охотников на добычи этих животных.

В свою очередь, директор ГКУ НСО «Природоохранная инспекция» Валерий Владимирович Шрейдер рассказал, что в региональных заказниках охотоведы проводят биотехнические мероприятия. Для подкормки диких животных ежегодно заготавливается около 9 тысяч веников, более 550 центнеров сена. Выкладываются соль, зерноотходы, деревья и ветки лиственных пород, изготавливаются кормушки, солонцы, галечники и порхалища, искусственные гнезда, гоголятники, укрытия. На эти цели предусмотрено финансирование из областного бюджета.

Биотехнические мероприятия в регионе проводятся и с участием граждан, которым взамен предоставляется право получения льготного разрешения на добычу копытных. В 2019 году в этой работе участвовали 60 человек.

На пресс-конференции также шла речь о ДТП с участием диких животных – в этом году в них уже погибло 19 лосей и 4 косули. Во избежание таких случаев на местности устанавливаются информационные знаки и аншлаги. По словам Петра Витальевича Гоги, разрабатывается специальная карта и мобильное приложение, которое будет показывать водителям участки, где возможно столкновение с дикими животными. Он также призвал водителей проявлять особую бдительность при проезде по лесным дорогам или вблизи них, при передвижении в ночное время.