– Минсельхоз России констатирует, что в связи с массовой гибелью пчел в ряде регионов страны, пчеловодству как подотрасли животноводства наносится значительный материальный ущерб. Министерством направлены рекомендации органам управления АПК субъектов РФ принять исчерпывающие организационные и практические меры по предупреждению и предотвращению гибели пчел», – говорится в заявлении министерства сельского хозяйства России.



