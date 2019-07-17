Массовая гибель пчел этим летом зафиксирована сразу в нескольких регионах России. На сегодняшний день пострадали Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Ульяновская, Курская, Тульская, Брянская Воронежская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Рязанская, Ростовская, Саратовская, Смоленская и Новосибирская области, Мордовия, Краснодарский край, Ставрополье и Алтай. В Новосибирской области о массовой гибели пчел сообщают в нескольких районах, впрочем, в достоверности всех сигналов различные общества и ведомства не уверены.
– Минсельхоз России констатирует, что в связи с массовой гибелью пчел в ряде регионов страны, пчеловодству как подотрасли животноводства наносится значительный материальный ущерб. Министерством направлены рекомендации органам управления АПК субъектов РФ принять исчерпывающие организационные и практические меры по предупреждению и предотвращению гибели пчел», – говорится в заявлении министерства сельского хозяйства России.
Одна из основных версий возможного мора насекомых – воздействие химических веществ, используемых для обработки площадей рапса против сорняковых растений, гербицидов. Сегодня, по данным управления ветеринарии Новосибирской области, подтвержден факт неправильного использования подобных веществ, так как население не было предупреждено о подобной обработке, что является недопустимым. Эта ситуация – пример нарушения правил использования химических веществ в сельском хозяйстве. В России разрешено использовать 900 наименований средств защиты растений, однако контроля над правильностью их применения нет. До 2011 года Россельхознадзор отвечал за проверку пестицидов и аграриев, которые использовали химикаты. Помимо этого, Россельхознадзор контролировал подлинность ввозимых пестицидов. Теперь, согласно данным ведомства, продажа и применение пестицидов и агрохимикатов в России не контролируются. «Инициатива по изъятию полномочий у Россельхознадзора принадлежит Минэкономразвития, которое сегодня, соответственно, должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчел», – говорила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано (цитата по ТАСС). Несмотря на то, что сигналы о массовой гибели пчел есть и в Новосибирской области, в Новосибирском обществе пчеловодов отрицают этот факт. По словам председателя общества Валентины Колуновой, частные случаи отравления пчел на границе с Алтайским краем действительно есть. Однако это «не трагедия», поскольку большинство пчеловодов старается увезти свои пасеки подальше от посевов. «У нас никаких актуальных заявлений о массовой гибели нет. Информация об этом к нам поступила через интернет. Мы занимаемся выяснением, нам самим очень важно увидеть проблему и понять, как мы будем с ней справляться. Никакого прямого контакта с пострадавшими мы пока не нашли. Но у членов общества пчеловодов на сегодняшний день сведений о массовой гибели пчел нет, это однозначно», – сообщила корреспонденту Сибкрай.ru Колунова. Отметим, что в Курской области недовольные массовой гибелью пчел пасечники даже вышли на согласованную акцию. Это также единственный регион, где по инициативе властей было принято решение о помощи пострадавшим – 3150 рублей за каждую погибшую семью насекомых. Некоторые из новосибирских СМИ сообщали, что в Искитимском районе были зарегистрированы случаи массовой гибели пчел. При этом в управление ветеринарии Искитимского района обратился всего один пасечник, с четырьмя ульями на территории. Специалисты ведомства подтверждают гибель небольшого количества насекомых. Однако владелец этих пчелосемей утверждает, что причина в обработке соседних посевов картофеля от колорадского жука веществом, которое также ядовито и для пчел. Как результат – массовая гибель пчел на этой территории не установлена. «Официально подтверждены случаи массовой гибели пчел в соответствии с обращениями пчеловодов в управление ветеринарии Черепановского района десяти владельцев пасек. Установлена гибель около 200 пчелосемей. Мы отработали эту ситуацию по следующему алгоритму: специалисты управления ветеринарии Черепановского района выехали на места массовой гибели пчел, обследовали пасеки и установили факт гибели. Были также отобраны материалы для проведения лабораторных экспертиз, проведены исследования на заразные заболевания и паразитозы пчел. Диагноз на инфекционное начало не подтвердился. Три пробы отобранного материала были отправлены в Межобластную ветеринарную лабораторию на токсикологическую экспертизу. Она будет готова в течение двух или трех дней», – рассказал представитель управления ветеринарии Новосибирской области Юрий Шмидт. Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо наделить министерство сельского хозяйства полномочиями по контролю над производством, хранением, реализацией и применением пестицидов и агрохимикатов, считают в федеральном Россельхознадзоре. В самом же Минсельхозе заверяют, что проводят разъяснительно-консультативную работа по ознакомлению аграриев и пчеловодов с действующим законодательством РФ в части соблюдения регламентов применения пестицидов.
Источник: Сибкрай.ru