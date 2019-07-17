Совсем недавно наш город посетил велопутешественник из Германии Андрей Александрович Штенгауэр. Не удивляйтесь, что у него вполне русское имя – он наш земляк. Но приехал он сюда не просто в гости, у него есть своя особая миссия: за 80 дней проехать на велосипеде расстояние от немецкого города Алена (Aalen) до Новосибирска. Разумеется, здесь, в России, у него осталось немало родственников, друзей и знакомых, с которыми он не упускает шанс пообщаться. Среди вереницы встреч велосипедист нашел минутку, чтобы заглянуть в офис «Сибирской околицы» и дать нам эксклюзивное интервью.

Андрею Александровичу 43 года, он родился в Татарске, учился в 4-й школе. В 94 году, когда юноше было 18 лет, вся его семья уехала на ПМЖ в Германию. В новой стране парня ждал образовательный сюрприз: ему пришлось переучиваться (повторить) три старших класса, затем Андрей отслужил в армии и еще в течение трех лет получал образование по специальности «Менеджер автосалона» (так условно можно перевести немецкое выражение «автомобиль кауфман»). Много лет мужчина трудился в автосалоне консультантом по продаже авто (хотя может работать в любом отделе – от бухгалтерии до сервиса). У него трое детей: 17-летний Филипп, 14-летний Оливер и 9-летняя Вивиен. Последний раз в Татарске Андрей был 16 лет назад.

– Как Вам пришла идея отправиться в такое длительное путешествие?

– Идея, наверное, не моя. Меня заразил пример одного из друзей, который два года назад ехал из Дюссельдорфа в Фергану (город на востоке Узбекистана) на велосипеде. Это было похожее расстояние: 6300 км. Он сделал в пути много фото, несколько видеороликов, которые очень «заряжают», они просто-напросто подсадили меня на эту идею. Цель моего путешествия такова: на велике добраться из Алена в Новосибирск за 80 дней. Толкнул на этот шаг и так называемый «кризис средних лет», были непростые обстоятельства и на личном фронте, и на работе, многое слилось в кучу, и каждый день для меня стал похож на другой, возникло ощущение «дня сурка», мне необходима была какая-то «перезагрузка», встряска, выход на другой уровень.

– Проделать такой большой путь, крутя педали – это большой труд. А как Вы это воспринимаете?

– С одной стороны, это трудно, а с другой стороны, сейчас для меня это как работа. В день я пробовал проехать около 100 километров. Вставал по графику: в 9-10 начинал путь и старался закончить к 6 вечера. Такой получался рабочий день. И я остаюсь очень доволен. Я могу назвать себя педантичным человеком, и, если меня ждут где-то, стараюсь приехать ровно к тому времени, к которому пообещал.

– Вы снимаете фото, видео и что-то выкладываете в соцсеть? Есть ли в планах сделать какой-то фильм?

– Разумеется, фотографии можно посмотреть в Фейсбуке (https://www.facebook.com/andreas. steinhauer.121), в одноклассниках (https://ok.ru/ profile/775337615) и в инстаграме (/aa.st.andy/). Оказалось, что выкладывать фото и подписывать их – это довольно затратное по времени занятие. А видео я пока оставляю для себя. Думаю, в итоге будет ролик, состоящий из видеофрагментов и снимков с музыкой на фоне. Вряд ли это будет какой-то «сверхспилберг», скорее, это видео для себя. Пока даже не планирую никуда выкладывать. Но посмотрим, как получится. – Что Вы решили взять с собой в дорогу? – Экипировка – это важно. Я не минималист, поэтому не мог ехать в одном костюме и одних шортах. А так как выехал 20 апреля, мне нужно было запастись и теплыми вещами, и одеждой для жаркой погоды. Когда я собирался, разложил огромную кучу одежды на одном большом раскладном столе. Мне пришлось все паковать по сумкам и смотреть: входит или нет. В итоге получилось 6 сумок: 4 навесных (2 сзади, 2 спереди), сзади висит поперек один чемодан и одна небольшая, но вместительная сумка на руле. Плюс есть небольшая сумочка на раме, где висят еще и фляжки для воды (4-5 литров). Суммарный вес – соответствующий. Ко многим вещам я подготовлен и в техническом плане тоже. Мой велосипед хорошо оснащен, есть разные запчасти к нему: запасные тормоза, камера, звездочки, инструменты, масло для цепи – все самое необходимое. Пока не возникало никаких проблем, единственное – я пару раз чистил цепь и смазывал ее, потому что расстояние все-таки немалое.

– Велосипед у Вас какой-то особенный?

– Да, это марка КТМ, есть еще такие мотоциклы. Он рассчитан именно на дальние расстояния. Как бы подобрать российский аналог его классификации? Это не горный, не спортивный велик, а экспедиционный – крузер. Кстати, часто мужики спрашивают меня, менял ли я колеса. И не хотят верить, что в пути ни разу не делал этого. Мне кажется, что я потом в Германии еще проеду с ними не одну тысячу километров. На велике стоят «усиленные колеса», довольнотаки плотно накачанные (6 очков), которые я приобрел за хорошую цену. Лучше подстраховаться и взять более надежные.





– Наверное, большую часть пути Вам приходилось ехать по трассе?

– Довольно-таки много приходилось ехать по федеральным дорогам на территории России, Белоруссии, Казахстана. В Германии было проще: навигация ведет тебя по второстепенным дорогам и иногда по велосипедным дорожкам.

– Какой участок дороги оказался самым сложным?

– Когда я ехал из Омска в Татарск, я почувствовал, что это самый загруженный участок из 6 000 километров. И думаю, что путь в Новосибирск будет не легче, но прорвемся. – Сколько в пути было сделано остановок? – Брест, Узловая (там я был в гостях у тети), Тамбов, Саратов (я хотел заехать на Родину наших дедов, откуда их во время войны депортировали. Я нашел место, где стояла их деревня и заночевал на берегу Волги, в районе города Энгельса), оттуда я поехал в Казахстан, провел один день в Уральске (очень понравился город), отдохнул день в Оренбурге (тоже с экскурсией), посетил Тамбов (оказалось, что там на удивление красиво), проехал Орск (там я не останавливался), день провел в Казахстане в городе Житикора (промышленный город), затем я взял направление на Сибирь: через Рудный, Костанай (был в гостях у родителей одного знакомого) и Петропавловск и приехал в Омск. Все заранее нельзя предусмотреть, поэтому иногда остановки были незапланированными, спонтанными. Здесь, в родных краях, у меня совершенно другое продвижение, потому что везде встречают друзья.

– Вы очень хорошо говорите по-русски. Язык, выходит, совершенно не забылся?

– За время моего путешествия он уже немного отшлифовался, стал лучше. Но в целом, да, я доволен.

– А в Германии общаетесь с родственниками на русском языке?

– В основном. Зависит от того, кто присутствует: если рядом с нами есть человек, который говорит только на немецком, то переходим на немецкий. Часто речь с родными представляет собой микс из немецкого и русского, потому что есть вещи, о которых легче сказать на немецком языке. – Интересно, знают ли русский Ваши дети? – Нет, они очень мало говорят по-русски, но немножко понимают. Они находятся с моей женой, с которой мы живем раздельно. Но интерес к России есть у все троих. Я надеюсь, что они когда-нибудь сюда приедут и больше станут понимать русский со временем, писать и читать – это «уже слишком», но хотя бы в устной форме. Еще они слушают русскую музыку, у них есть русскоязычные друзья. Сейчас в Германии у молодежи модно слушать русскую музыку (они ее воспринимают как иностранную). – В Германии сейчас сильно ругают Россию? – Люди относятся поразному. Но большая часть критики идет от незнания, во многом виноваты СМИ, тиражирующие ложные мифы и факты. А немцы не знают ни истории РФ, ни менталитета народа, а верят тому, что видят по телевизору. Формирование общественного мнения идет через СМИ. В России, кстати, тоже есть такое. Например, многие меня спрашивают: «А что, правда, у вас в Германии все под себя беженцы подмяли?». Проблема с беженцами у немцев есть, но она не таких масштабов, как об этом рассказывается здесь. В последние годы я перестал смотреть новости по ТВ. И совсем не слежу за информацией об Украине. Путин для большинства немцев – это диктатор: второй Сталин, второй Фидель. Что бы ни случилось – для них во всем виноват Путин. В Германии люди боятся России, видят в ней угрозу. Даже парад на 9 Мая они воспринимают не как память подвигу, а как игру мышцами.

– Когда приехали в Россию, какие были впечатления? Изменилась ли страна за время Вашего отсутствия?

– Конечно, изменилась. Но ту часть, которую я проехал, я ведь вообще никогда не знал. Единственное, в 3,5 годика я был в городе Узловая у тети. Но когда я ехал сюда, дал себе установку: ничему не удивляться ни в позитивном плане, ни в негативном, а все принять как есть. И потом, уже после поездки, все это как-то обработать и осмыслить. Есть вещи, которые угнетают, такие, как брошенные дома, фермы, угодия (не только на территории России, но и в Казахстане, например). Но и улучшения есть: много новостроек, и старые дома стараются поддерживать в порядке (новые крыши, обшивки, облицовки). Когда я был возле города Уральска (он лежит в лощине), то увидел такой цветной ковер… Было забавно, хотя и никакого единства стиля нет.

– А если поговорить о Татарске – он изменился в лучшую сторону?

– На мой взгляд, да. Я сравниваю с тем, каким город был 16 лет назад. Вижу, что дороги стали качественнее, район, где кинотеатр «Космос», получше стал, гостиница, больница работают, фонтан запустили. Хотя по рассказам друзей знаю, что закрываются предприятия – это угнетает. Задумываешься о том, как дальше будет развиваться город.





– Прожив столько лет в Германии, Вы чувствуете себя там как дома?

– Сегодня я прошел по улице, где мы жили, уже не колотит здесь (показывает на сердце). Все заросло камышом, дом я сфотографировал. Но в то же время не могу сказать, что чувствую себя как дома в Германии, хотя есть и собственный дом в материальном плане. Конечно, когда-то придется туда возвращаться, но сперва мне нужно добить мой проект. А в дороге не тревожило желание вернуться, путешествие пока затягивает и полностью поглощает. Каждый день новые знакомства, позитив. Встречаешь добрых и интересных людей и поражаешься, «кайфуешь». Но ты не только от них берешь энергию, но и им что-то отдаешь, а люди переживают за тебя, волнуются.

– Андрей, хочется спросить о том, верите ли Вы в Бога? Наверное, для путешественника особенно важной является поддержка «свыше».

– У меня есть и верующие друзья, с которыми я с удовольствием общаюсь и к кому я заезжал во время путешествия, они пообещали за меня молиться. Но сам я еще не дорос до веры, не созрел. Для каждого – это некоторый путь, который необходимо пройти. Могу сказать так: что-то должно быть, раз многие знают об этом, чувствуют. И в дороге произошел один необычный случай на 12 июня, который мне надо осмыслить, но он не для печати (я бы назвал его чудом – прим. авт.) – Какие качества Вы цените в людях? – Я считаю, что одно из важных качеств – пунктуальность. Я сам могу подождать, но считаю неприличным и невежливым, когда меня ждут. Может быть, я стал даже слишком педантичным: если я сказал, что буду к часу, а приехал без 7 минут, то чувствую, что немного непунктуален (шучу, конечно). Порядочность должна быть по-любому, честность – это важное качество, не нравится чувствовать, что тебя обманывают. Открытость в общении очень пригодилась в путешествии. Я знаю точно, что, если б я был более скованным, то появились бы проблемы в дороге. Естественно, не всегда я заговаривал первым, но старался отвечать спокойно, дружелюбно. Как ни странно, проблемы в коммуникации случались два или три раза в придорожных гостиницах. Хотя, казалось бы, там, наоборот, должны проявлять бОльшую заботу о госте. А в одном кафе-ресторане мне предъявили + 10% за обслуживание. Мне показалось, что требовать дополнительные деньги за обслуживание в сфере обслуживания – это уже слишком нелогично, жесть (хотя и мог бы отдать те же 10% чаевых добровольно, от чистого сердца). Они ответили: «Вы не отсюда, у вас другой менталитет, поэтому этих вещей не знаете».





– Но позитива в путешествии было больше?

– Безусловно, были только единичные негативные моменты. Мне понравились и Белоруссия (приятно удивила своей инфраструктурой и визуально), и Казахстан. Особенно приятное впечатление производит теплое отношение людей. Проехав до Бреста (это 1/5 от всего маршрута), я мог бы уже сказать, что путешествие себя оправдало: новые друзья, отзывчивые незнакомцы, на тот момент я ощущал, что все круто, здорово. Однажды на дороге в Белоруссии меня встретил мотоциклист, у байк-клуба которого есть такая замечательная традиция – брать под опеку любого двухколесного. Я сперва возразил, что я безмоторный, но они меня приняли так, как будто мы 20 лет знакомы и 10 лет они меня ждали. А в Казахстане позитива было еще больше: очень многие хотят помочь, останавливаются прямо на дороге, предлагают еду, воду, помощь, бывало и так, что предлагали деньги: возьми, что-нибудь купишь себе. А еще мне бескорыстно предоставляли ночлег. Это замечательно, когда абсолютно незнакомые ребята тебя встречают, устраивают на ночлег, кормят, доверяют... И самая большая радость в путешествии – сталкиваться с такой людской добротой. Вот что дает много сил для путешествия. Когда видишь, что относятся к тебе с открытым сердцем – внутри появляется какая-то теплота, гармония.

Общаясь с Андреем, можно заметить, что настроение у него отличное. Видимо, столько положительных эмоций дарит ему поездка. Через несколько дней после нашего разговора велопутешественник достиг финиша в Новосибирске. Поздравляем его!

Александр НИКОЛАЕВ