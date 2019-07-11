Объявлены результаты Всероссийского конкурса лучших региональных практик по поддержке волонтерства «Регион добрых дел-2019». Новосибирская область стала одним из победителей конкурса и получила субсидию в размере более 8 млн рублей на развитие добровольческой деятельности в регионе.

Новосибирская область участвует в конкурсе во второй раз и второй год подряд признается «регионом добрых дел». На средства субсидии, выделенной в 2018 году, в регионе был открыт Региональный ресурсный центр добровольчества.

В этом году в основу конкурсной заявки, представленной регионом, легла образовательная практика, задача которой охватить все направления деятельности добровольчества. Инициатива была поддержана экспертной комиссией, и Региональный ресурсный центр получил субсидию на практику «Комплексная образовательная программа «54.VOL» для разных категорий населения, связанных с организацией, реализацией и поддержкой добровольчества на территории Новосибирской области».

Конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодежи и Роспатриотцентром. Основная цель конкурса – познакомиться с опытом субъектов РФ в добровольческой деятельности, выявить и поддержать самые эффективные практики.