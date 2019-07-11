В Новосибирске прохожие занимались ловлей крокодила, который сбежал из цирка-шапито в Ленинском районе мегаполиса. Об этом сообщило издание НГС.

Неподалеку от торгового центра «Континент» местные жители наблюдали картину, как цирковой крокодил сбежал из здания и прятался по улице. Его ловили прохожие.

После пяти лет борьбы городские власти отстояли зелёную зону. Новосибирцам пообещали сквер вместо стройки напротив цирка Маленький крокодил сбежал из передвижного цирка-шапито, который расположился неподалеку от торгового центра «Континент» на улице Троллейной. Дрессировщики не сразу обнаружили, что в их окружении появился беглец. Когда они все же спохватились, рептилия уже прогуливалась по парковочной зоне, прячась под большегрузами. Очевидцы рассказали, что пасть крокодила была замотана скотчем, поэтому опасности для прохожих он не представлял.

Сотрудники цирка-шапито вместе с прохожими выловили рептилию и вернули его в цирк.