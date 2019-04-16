На территории Новосибирск ой области сезон весенней охоты будет открыт с 16 апреля по 25 апреля включительно на южных территориях: Баганском районе, Барабинском районе, Доволенском районе, Здвинском районе, Карасукском районе, Кочковском районе, Краснозерском районе, Купинском районе, Ордынском районе, Сузунском районе, Черепановском районе, Чистоозерном районе

С 21 апреля по 30 апреля включительно открытие состоится на северных территориях: Болотнинском районе, Венгеровском районе, Искитимском районе, Каргатском районе, Колыванском районе, Коченевском районе, Куйбышевском районе, Кыштовском районе, Маслянинском районе, Мошковском районе, Новосибирск ом районе, Северном районе, Татарском районе, Тогучинском районе, Убинском районе, Усть-Таркском районе, Чановском районе, Чулымском районе.

Более 5 тысяч охотников смогут в течение этих периодов добывать пернатых в охотничьих угодьях Новосибирск ой области.

Разрешена охота будет на селезней уток, гусей белолобых, вальдшнепа, самцов глухаря обыкновенного и самцов тетерева обыкновенного. Запрещена охота на самок глухаря обыкновенного, веретенника (большого, малого), кроншнепа среднего.

«Весенняя охота отличается своими правилами. Во-первых, объектами весенней охоты являются только самцы, причем для каждого вида существуют свои особенности. Так, например, правилами охоты установлено, что добыча глухарей и тетеревов разрешается только во время тока, и вальдшнепа - на вечерней тяге. При охоте на селезней запрещена охота с использование плавательных средств. Также запрещена охота с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненной пернатой дичи и подачи добытой дичи. Охота на гуся серого в весенний период на территории области запрещена», - отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирск ой области Андрей Анатольевич Даниленко.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты 2019 года в общедоступных охотничьих угодьях Новосибирск ой области началась со 2 апреля текущего года в город Новосибирск е и в муниципальных районах области.

Кроме того, государственная услуга предоставляется по средством единого портала государственных и муниципальных услуг.

На текущий момент министерством выдано 4118 шт. разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирск ой области, в том числе:

- личный прием в министерство – 1837 шт.;

- через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – 428 шт.;

- через многофункциональные центры (МФЦ) – 1853 шт.

В сравнении с предыдущими периодами:

- в 2018 году, за весь период весенней охоты, выдано 6332 разрешения, в т.ч. через ЕПГУ – 919 шт.;

- в 2017 году, за весь период весенней охоты, выдано 6495 разрешений, в т.ч. через ЕПГУ – 162 шт.

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирск ой области напоминает о необходимости соблюдения правил охоты и пожарной безопасности, установленных норм допустимой добычи охотничьих ресурсов и техники безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

Добыча вальдшнепов, селезней, гусей, самцов глухаря и тетерева в весенний период разрешена только с применением охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.